Viene temporal lluvioso de 3 días

Se pronostican hasta 75 milímetros de lluvia, actividad eléctrica y fuertes vientos para Tamaulipas

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El temporal lluvioso que ha beneficiado a gran parte de Tamaulipas continuará durante los próximos tres días, con precipitaciones que podrían alcanzar acumulados de entre 50 y 75 milímetros en diversas regiones del estado, principalmente en el sur, la zona cañera y la Sierra Madre Oriental, de acuerdo con el más reciente Pronóstico Extendido a 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que las condiciones de humedad tropical e inestabilidad atmosférica mantengan un ambiente favorable para el desarrollo de tormentas durante el lunes y martes, días en los que se espera el mayor potencial de lluvias en la entidad.

Para el lunes 15 de junio se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros en el sur de Tamaulipas, la región cañera y sectores serranos.

En la región centro, donde se ubica Ciudad Victoria, las precipitaciones podrían oscilar entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

El panorama será similar durante el martes 16 de junio, cuando el SMN mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes para buena parte del territorio tamaulipeco.

Las mayores cantidades de agua volverían a concentrarse en municipios del sur, la cuenca del Guayalejo-Tamesí y las zonas montañosas, donde podrían registrarse escurrimientos importantes hacia arroyos, ríos y cuerpos de almacenamiento.

En contraste, la región fronteriza sería la menos favorecida por las precipitaciones, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, aunque no se descartan tormentas aisladas de mayor intensidad.

Para el miércoles 17 de junio, el sistema comenzará a perder fuerza gradualmente, aunque las lluvias no desaparecerán por completo.

El pronóstico indica acumulados de entre 25 y 50 milímetros en el sur, la zona cañera y la Sierra Madre Oriental, mientras que en las regiones centro y norte las precipitaciones serían más dispersas y de menor intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas, además de ocasionar encharcamientos urbanos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en zonas serranas y reducción de la visibilidad en carreteras.

Zona sur será la más afectada

Actualmente, las áreas con mayor probabilidad de recibir los acumulados más significativos son el sur del estado, la región cañera integrada por municipios como El Mante, Gómez Farías, Ocampo y Xicoténcatl, así como la vertiente oriental de la Sierra Madre, donde las condiciones orográficas favorecen el desarrollo de lluvias más intensas.