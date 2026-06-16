Alerta:Seguirán lluvias intensas

Protección Civil prevé precipitaciones en las zonas norte, centro y de San Fernando; exhorta a la población a evitar cruces de ríos y arroyos ante el aumento de escurrimientos que ya provocaron una persona fallecida

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las lluvias continuarán durante gran parte de la semana en diversas regiones de Tamaulipas, principalmente en las zonas norte, centro y de San Fernando, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente.

El funcionario explicó que las precipitaciones previstas para los próximos días estarán asociadas a la combinación de humedad proveniente del Golfo de México y la influencia de un frente frío fuera de temporada.

“Para hoy por la tarde y noche, en la zona norte, centro y San Fernando pueden presentarse lluvias. A corto plazo, lunes, martes, miércoles y jueves continuarán las precipitaciones”, señaló.

Precisó que, a diferencia de las lluvias registradas durante el fin de semana, relacionadas con sistemas tropicales y humedad proveniente del Pacífico, las condiciones actuales estarán influenciadas principalmente por fenómenos atmosféricos en el Golfo de México.

Indicó que las precipitaciones podrán presentarse en distintas regiones del estado, aunque los mayores acumulados se esperan en municipios del norte de Tamaulipas.

Llaman a extremar precauciones

El coordinador de Protección Civil exhortó a la población a mantenerse alerta ante el incremento en los niveles de ríos, arroyos y escurrimientos, especialmente después de los incidentes registrados durante las lluvias del domingo.

Entre ellos destacó el fallecimiento de una persona en Ciudad Victoria, quien fue arrastrada por la corriente al intentar cruzar un cauce con agua.

“Lamentablemente una persona quiso cruzar un arroyo o río y fue arrastrada por la corriente. La recomendación es evitar estos cruces cuando se observe que llevan agua o corriente”, advirtió.

Asimismo, pidió a quienes planean visitar balnearios naturales, parajes turísticos o sitios recreativos como Los Troncones consultar previamente los pronósticos meteorológicos y mantenerse atentos a los avisos emitidos por las autoridades.

Recordó que durante el domingo algunas personas quedaron temporalmente incomunicadas debido al incremento repentino del caudal en diversos puntos, situación que suele ocurrir cuando las lluvias registradas en zonas altas generan escurrimientos hacia áreas bajas.

Riesgo para vehículos recreativos

González de la Fuente también alertó sobre los riesgos de utilizar vehículos recreativos como razers, cuatrimotos y motocicletas todo terreno en brechas, cauces y zonas serranas durante condiciones de lluvia.

“Por supuesto que existe riesgo”, afirmó, al señalar que los escurrimientos pueden aumentar de manera repentina y sorprender a quienes realizan actividades al aire libre.

Reiteró el llamado a no intentar cruzar ríos, arroyos o vados inundados, evitar actividades recreativas en zonas de corriente y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que las lluvias podrían prolongarse durante buena parte de la semana. la influencia de un frente frío fuera de temporada.