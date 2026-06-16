Andrés «N», esposo de la actriz Maite Perroni, publica video tras ser vinculado a proceso por presunto fraude millonario

Tras difundirse la noticia, el productor de televisión apareció en sus redes sociales para aclarar cuál es su proceso legal actual

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas horas la revista TV Notas dio a conocer que el productor de televisión Andrés “N” fue vinculado a proceso por un presunto fraude de 150 millones de pesos, delito que habría cometido en contra de una televisora. Tras los señalamientos, el también esposo de Maité Perroni, publicó un video a través de sus redes sociales para aclarar su proceso legal y, sobre todo, destacar que la resolución no significa culpabilidad.

De acuerdo con lo publicado por la revista, el productor fue vinculado a proceso el pasado 19 de mayo, esto después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por un presunto fraude a la televisora mexicana en la que Andrés “N” produjo un matutino, entre otros programas más.

La publicación agregó que un Juez de Control del Reclusorio Sur habría determinado, “que existen elementos para que el caso avance en etapa intermedia”; mientras que en las breves declaraciones que recibieron del productor, únicamente les dijo que no podía hablar del caso de forma pública y que de lo contrario, cometería un delito.

¿Qué pasó entre Andrés Tovar y televisora?

En abril de 2024 el esposo de Maité Perroni presentó una demanda civil en contra de su ex televisora, de la que más tarde aseguró era para defender sus derechos; entre los detalles del proceso, se sabe que reclamó el pago de 150 millones de pesos; sin embargo, la acusada pronto contrademandó.

Cabe destacar que el proceso se ha complicado desde octubre de 2025, cuando el abogado del productor, David Cohen, fue asesinado en la Ciudad de México; tan sólo en marzo de este 2026, Andrés pidió aplazar una audiencia, esto debido a que su nuevo defensor sigue empapándose del caso.

¿Qué dijo Andrés Tovar sobre su vinculación a proceso?

Tras su vinculación a proceso por un juez en la Ciudad de México, Andrés “N” publicó un video en sus redes sociales en el que aclaró todo su proceso legal; inició explicando que por dos años intentó arreglar las cosas por medio de acuerdos y al no obtener respuesta, fue cuando tomó la decisión de demandar a la televisora en la que se desarrolló profesionalmente.

“Al no encontrar una solución, en el 2024 decidí demandarlos por la vía civil para defender mis derechos. 14 meses después de haber presentado la demanda civil, ellos presentaron una denuncia penal en mi contra por supuesta falsedad de declaración y fraude procesal”, dijo en su comunicado.

Allí mismo, precisó que la vinculación a proceso no implica que ya recibió una sentencia condenatoria ni mucho menos que es culpable de los delitos por los que se le acusan, sino más bien un proceso legal con el que puede continuar la investigación.

“?Quiero aclarar que vinculación a proceso no es una sentencia, no significa culpabilidad y no representa una determinación definitiva de los hechos; es únicamente un proceso legal que permite que continúe la investigación para que ambas partes presenten argumentos y pruebas ante las autoridades correspondientes. ?Estoy en esta situación por defender mis derechos como autor y productor, por obras que fueron creadas, desarrolladas, registradas y por cientos de horas producidas que no fueron pagadas. Quiero decir esto con mucha claridad: defender tu trabajo y tus ideas no puede convertirse en un crimen”, agregó.

Finalmente, en su mensaje, Andrés “N” añadió que su decisión de enfrentar a la televisora es un “precedente” para colegas de todas las áreas de la industria del entretenimiento para que, en dado caso, defiendan su trabajo.

CO INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO