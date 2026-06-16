Asegura COEPRIS medicina falsificada

Ante esta situación, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios trabajan en mecanismos para fortalecer la regulación y supervisión de estos medicamentos.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) aseguró hasta 20 piezas de Oseltamivir presuntamente falsificado en una farmacia de Río Bravo, durante acciones de vigilancia sanitaria realizadas en establecimientos farmacéuticos del estado.

El comisionado estatal de COEPRIS, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, informó que el medicamento fue detectado durante una inspección derivada de alertas sanitarias relacionadas con la comercialización de productos irregulares.

“Como había mucho Oseltamivir, sí encontramos producto clonado en farmacias”, señaló.

Detalló que al momento de la revisión aún se encontraban entre 15 y 20 piezas disponibles para su venta, por lo que fueron aseguradas de manera inmediata.

“Había todavía unas 15 o 20 piezas; fueron retenidas”, explicó.

Tras el hallazgo, la dependencia inició una investigación para rastrear la procedencia del medicamento, ya que las primeras indagatorias apuntan a que pudo haber sido distribuido desde Monterrey, Nuevo León.

“Se hace toda una trazabilidad para conocer de qué depósito o almacén fue documentado”, indicó.

Añadió que ya se solicitó la colaboración de las autoridades sanitarias de Nuevo León para ampliar las investigaciones y determinar el origen del producto.

La farmacia involucrada enfrenta un procedimiento administrativo que podría derivar en sanciones, multas o medidas adicionales, dependiendo de los resultados de la investigación.

El funcionario advirtió que los medicamentos falsificados representan un riesgo importante para la salud, ya que se desconoce su composición, las condiciones en que fueron elaborados y los posibles efectos que pueden generar en quienes los consumen.

Vigilan venta de medicamentos para diabetes

De manera paralela, la COEPRIS mantiene operativos de vigilancia sobre medicamentos utilizados para el tratamiento de la diabetes tipo 2, que en los últimos meses han ganado popularidad como auxiliares para la pérdida de peso.

Rebolledo Urcádiz explicó que se supervisa que estos productos sean comercializados únicamente bajo prescripción médica y para los fines terapéuticos autorizados.

“Se está revisando de manera permanente que haya una venta adecuada con receta para personas que tienen problemas de diabetes, no para andar bajando de peso”, afirmó.

Reconoció que, aunque muchos establecimientos han atendido las recomendaciones de la autoridad sanitaria, algunos continúan vendiendo productos similares sin exigir receta médica.

“Hay algunos otros medicamentos parecidos que sí los siguen vendiendo sin receta”, admitió.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) trabajan en mecanismos para fortalecer la regulación y supervisión de estos medicamentos.

Finalmente, la COEPRIS exhortó a la población a adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados, evitar compras por redes sociales o intermediarios y consultar siempre a un médico antes de iniciar cualquier tratamiento.