Aseguran en Ciudad Madero una camioneta que tenía un mes robada

El hallazgo ocurrió el lunes 15 de junio de 2026, cuando elementos de la Policía Investigadora realizaban labores de vigilancia

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Un vehículo que tenía casi un mes con reporte de robo fue localizado y asegurado por elementos de la Policía Investigadora en la colonia Felipe Carrillo Puerto de Ciudad Madero.

El hallazgo ocurrió el lunes 15 de junio de 2026, cuando elementos de la Policía Investigadora realizaban labores de vigilancia y detectaron una camioneta Toyota Avanza, modelo 2021 y de color azul.

La unidad coincidía con las características de un vehículo robado, cuya carpeta de investigación inició el Ministerio Público el pasado 17 de mayo.

Al inspeccionar el auto, los policías investigadores verificaron el número de serie y confirmaron de manera oficial el reporte de robo vigente desde hace cuatro semanas.

Tras la corroboración de los datos, los oficiales notificaron el hecho al Ministerio Público y realizaron las diligencias correspondientes para su aseguramiento.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales acudió al sitio para el procesamiento de la unidad.

Una empresa de grúas trasladó la camioneta, la cual quedó a disposición de las autoridades ministeriales en los patios de la compañía, en Ciudad Madero, en tanto continúan las investigaciones del caso.