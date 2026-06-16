Comprometido con Correcaminos

Gabriel “El Místico” Pereyra toma las riendas de Correcaminos; fue presentado ayer

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Con el objetivo de devolver protagonismo a Correcaminos en la Liga de Expansión MX, la directiva del club presentó oficialmente a Gabriel “El Místico” Pereyra como nuevo director técnico del equipo naranja para el próximo torneo.

La presentación se llevó a cabo en el Centro de Gestión del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde el estratega argentino fue arropado por autoridades universitarias y directivos del club, encabezados por el rector Dámaso Anaya Alvarado y el presidente de Correcaminos, Armando Arce Serna.

La llegada de Pereyra representa el inicio de una nueva etapa para la institución, que busca conformar un plantel competitivo y recuperar el protagonismo dentro de la categoría. El técnico sudamericano viene de dirigir a Tepatitlán FC y estará acompañado por parte del cuerpo técnico con el que trabajó en su más reciente proyecto.

Entre ellos destaca Félix Borja, quien fungirá como auxiliar técnico. El ecuatoriano cuenta con una destacada trayectoria como futbolista profesional, siendo seleccionado nacional y participante con Ecuador en la Copa del Mundo de Alemania 2006, aportando experiencia internacional al banquillo universitario.

Durante el evento, Dámaso Anaya señaló que se está realizando un importante esfuerzo para fortalecer al equipo con la incorporación de elementos de calidad, tanto dentro como fuera de la cancha, con el objetivo de construir un conjunto que represente con orgullo a Ciudad Victoria y Tamaulipas.

Por su parte, Gabriel Pereyra agradeció la confianza depositada en su trabajo y aseguró que asume el reto con gran responsabilidad, consciente de la importancia histórica y deportiva que representa dirigir a Correcaminos.

“Es una responsabilidad para mí representar una institución tan importante, con una estructura sólida que impulsa el deporte y la formación integral de los jóvenes. Venimos con la ilusión de construir un equipo del que la afición se sienta orgullosa”, expresó el nuevo estratega.

Como parte de la preparación rumbo al Apertura 2026, se confirmó que Correcaminos sostendrá diversos encuentros amistosos, destacando la visita de las Chivas de Guadalajara el próximo 3 de julio en el Estadio Marte R. Gómez, en uno de los compromisos más atractivos de la pretemporada.