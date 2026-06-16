Dan de baja a 19 de Seguridad Pública

Han sido separados de sus cargos durante 2026 por diversas faltas disciplinarias e inasistencias

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Por indisciplina y faltas, durante el año han sido dados de baja 19 elementos de Seguridad Pública, confirmó el Secretario Carlos Arturo Pancardo Escudero.

“Han sido por diferentes motivos, alrededor de 19 más o menos por indisciplinas, faltistas”, aclarando que hasta el momento no tiene elementos de la Guardia Estatal, dados de baja por abuso de autoridad.

En cuanto a los elementos adscritos a Tránsito Estatal, indicó que la dependencia no ha recibido quejas formales que hayan derivado en procedimientos de separación del cargo.

Señaló que se llevan a cabo mecanismos de supervisión y control interno para garantizar el cumplimiento de las normas dentro de la corporación y sancionar a quienes no las cumplan.

En otro tema, el General Pancardo Escudero confirmó que mantiene investigaciones abiertas relacionadas con elementos de la Guardia Estatal involucrados en hechos que recientemente generaron atención pública en los municipios de Altamira y Padilla.

El Secretario de Seguridad Pública, , señaló que la dependencia actúa de manera interna cuando se detectan conductas que podrían constituir faltas administrativas o delitos, además de dar vista a la Fiscalía General de Justicia cuando corresponde.

Las declaraciones surgen luego de la difusión de diversos incidentes protagonizados por elementos de la corporación, entre ellos un caso ocurrido en Padilla, donde un policía fuera de servicio presuntamente realizó disparos que provocaron alarma entre habitantes de la colonia Vicente Guerrero.

Sobre este hecho, Pancardo Escudero explicó que el elemento involucrado ya enfrenta un proceso ante la Fiscalía, mientras la dependencia realiza las acciones administrativas que correspondan.