Desmienten a Pemex: mancha en el río Pánuco sí es hidrocarburo

Ante la veracidad del hallazgo, dependencias federales, estatales y municipales establecieron una ruta técnica de análisis e investigación bajo el mando de la Secretaría de Marina

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Autoridades de los tres niveles de gobierno confirmaron de manera oficial que la sustancia localizada en un costado del río Pánuco corresponde a una mancha de hidrocarburo con sedimentos, a pesar de los señalamientos previos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien descartó desde la semana pasada la existencia de un derrame.

Ante la veracidad del hallazgo, dependencias federales, estatales y municipales establecieron una ruta técnica de análisis e investigación bajo el mando de la Secretaría de Marina.

La estrategia busca contener la problemática, dar certeza a la población, proteger el entorno y determinar el posible daño ecológico en la zona.

La mesa de trabajo estuvo presidida por el comandante de la Primera Zona Naval, el vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas. El objetivo central de la reunión consistió en definir líneas de acción para identificar el origen exacto del material, además de establecer las sanciones o multas económicas que correspondan conforme a la normatividad ambiental aplicable una vez que concluyan los estudios técnicos.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Tamaulipas, Karl Heinz Becker Hernández, externó el compromiso del Gobierno del Estado para atender la contingencia en coordinación directa con el Gobierno Federal, a través de la SEDUMA y de la Procuraduría Ambiental y Urbana (PAUT).

Como parte de los acuerdos, las instituciones mantendrán un canal permanente de comunicación para realizar muestreos químicos adicionales. Estos exámenes determinarán los límites permisibles del producto encontrado con el fin de contar con información precisa antes de fincar responsabilidades legales de forma definitiva.

En este encuentro técnico y preventivo participaron el delegado de la SEMARNAT, Horacio del Ángel Castillo; el delegado de la PROFEPA, Jorge Rubalcava Castillo; y el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo. Asimismo, asistieron representantes de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), quienes vigilarán el cumplimiento de la ley ambiental y la seguridad de las comunidades cercanas al afluente.

La noche del lunes, Pemex informó a través de un comunicado que después de realizar nuevos muestreos de agua en la zona colindante con sus instalaciones, afirmó que no existen rastros de hidrocarburo libre en el río.

Puntualizó que como parte de los trabajos para determinar el origen exacto de la “coloración del agua”, el personal efectúa la recolección de muestras en el fondo del canal de Varadero a diferentes profundidades.