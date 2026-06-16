El día de la Revelación entre propaganda y conspiración

CRÓNICAS DE LA CALLE/ RIGOBERTO HERNÁNDEZ GUEVARA

Por Rigoberto Hernández Guevara

¿Alguna vez ha tenido una experiencia extrasensorial, ha visto un ovni, un extraterrestre, habrá visto una entidad, un fantasma, ha tenido un presentimiento o premonición que se cumple, un sueño que al día siguiente se vuelve realidad o tal vez sabes leer el futuro con certeza, leer con ojos cerrados o puede comunicarse con seres de más allá?, debo decirle que se acerca una temporada de ideas conspiranoicas con la propaganda de la película de Steven Spielberg «El día de la revelación» , aunque en realidad empezó a cobrar fuerza desde hace algunos años, entrando el presente siglo.

Se dice que de 1750 a1850 un programa mundial borró a Tartaria, donde incluso había gigantes y una civilización distinta. Hay fotografías de grandes construcciones antes de que una capa de barro borrara la civilización a cambio de la modernización de las ciudades actuales. Edificios altos con puertas altas por donde cabían gigantes. Construcciones difíciles de realizar por un ser común a menos que tuviera mucha fuerza, grandes bloques unos sobre otros.

Algunas teorías fundadas en Estados Unidos señalan que ciertas figuras públicas podrían estar acompañadas de entes interdimencionales, aportan que la invasión extraterrestre será durante el mundial de fútbol aunque lo más seguro sea tratar de ganar seguidores para sus páginas, como es común.

Hay personas que dicen manejar energías extraordinarias que atraen lo deseado, otros señalan que solo manifestar convierte en realidad el pensamiento.

Por otro lado se comenta de un ímpetu por salir de la etapa de la espiritualidad. Y se dan fechas, datos bíblicos, versículos que no se habían citado y se cuestiona el origen de la biblia en las redes sociales.

¿Realidad o ficción? Asi titulan una imagen viral del Presidente de los Estados Unidos, Donald Tromp, con seres desconocidos que genera debate en las redes sociales.

Una fotografía que exhibe una supuesta reunión entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y extrañas entidades ha desatado una ola de especulaciones en redes sociales. La imagen, que ha circulado rápidamente a nivel internacional, muestra al político estadounidense en una situación inusual, lo que ha provocado un intenso debate sobre la veracidad del contenido.

Hasta el momento, no existe información oficial ni pruebas técnicas que validen la autenticidad de la instantánea, lo que ha llevado a gran parte de la opinión pública a cuestionar si se trata de un material generado mediante inteligencia artificial. Pese a la falta de confirmación, figuras públicas y analistas internacionales han comenzado a discutir el alcance de este tipo de imágenes en la era digital. La comunidad global permanece a la expectativa de cualquier aclaración oficial que despeje las dudas sobre esta tendencia que sigue acumulando millones de interacciones.

Hay quienes afirman que el gobierno de los Estados Unidos conoce diversas especies no humanas que incluso han permanecido entre nosotros, en lo que otros afirman que se trata de una estrategia más para manipular al ser humano.

Sin confirmar, circula información refiriendo que a seres de otros planetas debemos la tecnología del Internet y de la fibra óptica, más arriesgados aseguran que Nicolás Tesla fue un contactado que recibió directamente la tecnología de estos seres más avanzados que nosotros y cuentan que Tesla tenía, al concluir sus días en Polonia, un proyecto con el cual pensaba llevar electricidad al mundo a través de un anillo en el Ecuador.

Todo lo anterior es recordado en las redes sociales insistentemente como preámbulo al estreno de la Película «El día de la revelación», que toma trozos de la realidad, testimonios y ciencia ficción para posicionarse en el gusto del espectador a través de la película. Cabe recordar que si existen excelentes propagandistas estos son los norteamericanos.

HASTA PRONTO