Erasmo González Robledo pone en marcha una obra más de pavimentación en la Ampliación Revolución Verde

Erasmo González Robledo señaló que esta obra representa el compromiso de su administración por llevar más y mejores acciones a las colonias

POR OSCAR FIGUEROA

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD MADERO, TAM.- El presidente municipal Erasmo González Robledo continúa consolidando un amplio programa de infraestructura urbana en Ciudad Madero con el inicio de una nueva obra de pavimentación a base de concreto hidráulico en la colonia Ampliación Revolución Verde, acción que permitirá seguir transformando la movilidad y mejorar las condiciones de vida de cientos de familias maderenses.

Durante el arranque de esta importante acción, la primera autoridad estuvo acompañada por la presidenta del Sistema DIF Municipal, licenciada Dunia Marón Acuña; la coordinadora general de la COMAPA Zona Sur, ingeniera Krishna González Navarro; la delegada de Bienestar Social en Ciudad Madero, licenciada Cynthia Verónica Acosta Rojas; la jefa del Departamento del CREDE en Ciudad Madero, maestra Blanca Estela Carrasco Hernández; el jefe de la Oficina Fiscal de Ciudad Madero, licenciado Carlos Martín García Rodríguez; así como por síndicos y regidores integrantes del Cabildo, directores generales y de área, vecinos beneficiados, quienes atestiguaron el inicio de una obra que por años fue una demanda de los habitantes del sector.

En su mensaje, Erasmo González Robledo señaló que esta obra representa el compromiso de su administración por llevar más y mejores acciones a las colonias, destacando que el proyecto de gobierno municipal tiene como prioridad orientar el gasto público a la infraestructura y a las necesidades más sentidas de las familias. Asimismo, reiteró que con el respaldo del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, continuarán impulsando más pavimentaciones para la zona norte de la ciudad.

La obra corresponde a la pavimentación a base de concreto hidráulico y trabajos complementarios en la calle Magnolia, entre las calles Petunia y Orquídea, en la colonia Ampliación Revolución Verde, donde se contempla también la rehabilitación integral de las líneas de agua potable y drenaje sanitario, así como la reposición de tomas y descargas domiciliarias.

Con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF), ejercicio 2026, se destinará una inversión de 4.3 millones de pesos para beneficio de los vecinos de este sector. Esta acción forma parte del Programa de Obra Pública 2026 y ha sido posible gracias a la aprobación del Cabildo maderense y al respaldo del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, cuyo apoyo ha permitido fortalecer la inversión en infraestructura y acelerar la transformación de Ciudad Madero.

Asimismo, se construirán 133.53 metros lineales de pavimento de concreto hidráulico, equivalentes a una superficie de 1,201.77 metros cuadrados. La obra incluye acciones complementarias en materia de infraestructura hidráulica, accesibilidad y seguridad vial, con el propósito de brindar mejores condiciones a las familias del sector.

Por primera vez en la historia de Ciudad Madero, el municipio cuenta con un presupuesto superior a los mil millones de pesos, de los cuales 245 millones han sido destinados a un programa histórico de obra pública enfocado principalmente en pavimentación e infraestructura urbana.

Durante el evento, José Pablo Castro Zapata, vecino y representante de la colonia Ampliación Revolución Verde, expresó a nombre de las familias beneficiadas su agradecimiento al Gobierno Municipal por hacer realidad esta importante obra, al señalar que la pavimentación mejorará la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los habitantes, además de reconocer el compromiso de las autoridades por escuchar y atender las necesidades de la comunidad.

De esta manera, Erasmo González Robledo continúa impulsando un programa de pavimentación sin precedentes, priorizando obras integrales que, además de mejorar las vialidades, garantizan servicios públicos más eficientes y una mayor calidad de vida para las familias maderenses.