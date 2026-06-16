16 junio, 2026

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Fortalece COMAPA Sur la infraestructura subterránea en Ciudad Madero

Esta obra permitirá mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje sanitario en el sector, optimizando la conducción de las aguas residuales y disminuyendo el riesgo de escurrimientos
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MARIO PRIETO
EXPRESO-LA RAZÓN

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la infraestructura sanitaria y garantizar la eficiencia del sistema de drenaje, COMAPA SUR lleva a cabo la rehabilitación de una línea general de drenaje en la colonia Primero de Mayo de Ciudad Madero.

Los trabajos se desarrollan sobre la calle Benito Juárez, entre Jalisco y Revolución, donde en una primera etapa serán sustituidos 30 metros lineales de tubería de 12 pulgadas de diámetro, debido al deterioro que presenta la red por el paso del tiempo y su operación continua.

Esta obra permitirá mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje sanitario en el sector, optimizando la conducción de las aguas residuales y disminuyendo el riesgo de escurrimientos o afectaciones que pudieran impactar a las familias de la zona.

La rehabilitación forma parte de las acciones orientadas a conservar en condiciones adecuadas la infraestructura subterránea, fundamental para la prestación eficiente de los servicios hidráulicos y sanitarios que recibe la población.

Estos trabajos se realizan de manera coordinada con el Ayuntamiento de Ciudad Madero, sumando esfuerzos para atender las necesidades de la ciudadanía y fortalecer la infraestructura urbana en beneficio de los habitantes de este importante sector del municipio.

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