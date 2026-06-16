Hija de Memo Ochoa le dedica emotiva carta antes de su sexto Mundial: el portero no pudo contener las lágrimas

El portero mexicano se conmovió hasta las lágrimas al leer una carta que le dedicó su hija Lucciana, por su sexto Mundial, en un video difundido por FIFA

Guillermo Ochoa ha sido un baluarte bajo los tres palos de la portería de la Selección Mexicana de Futbol durante más de dos décadas.

Ha tenido actuaciones memorables en Copas del Mundo, como la de Brasil 2014 y nunca se ha achicado ante los mejores delanteros del planeta, sin embargo, Paco Memo no pudo contener las lágrimas ante la carta que le escribió su hija Lucciana con motivo de su sexta participación en el Magno Evento del balompié internacional.

La FIFA crea contenidos muy humanos en una sección denominada: Cartas del Mundial y en donde da a conocer unas palabras escritas de la hija del guardameta del Tri en la que se conmovió como pocas veces.

Guillermo Ochoa mantuvo en cero su portería ante estrellas de la talla del brasileño Neymar y el polaco Robert Lewandowski, pero ante los disparos de amor de Lucciana, simplemente no pudo el futbolista mexicano.

La FIFA dio a conocer la misiva de la hija de Paco Memo que la lee en un video difundido en redes sociales del organismo futbolístico.

Ochoa rompió en llanto al abrir la carta. “Todavía ni la leo”, dijo el portero durante el video en donde se le aprecia secarse las lágrimas con la primera frase: “Querido papá”, antes de tomarse unos segundos y comenzar a leerla.

“Hay cosas que son difíciles de explicar con palabras. Y este es uno de esos momentos, jejeje. Mucha gente te conoce por todo lo que has logrado en el futbol. Hablan de los Mundiales, de tus partidos y de todos los años que llevas jugando futbol, y eso es muy cool y divertido. Pero para mí, antes que nada, eres mi papá”, escribió la mayor de los hijos de Ochoa.

“Eres el que siempre nos hace reír con tus bromas (a veces medio malas), el que nos pregunta cómo estamos después de los partidos y el que nos ayuda siempre en nuestras tareas. Desde chiquita, te he visto representar a México con muchísimo orgullo.

También he visto todo el esfuerzo que hay detrás de eso. Los viajes, los entrenamientos y los cumpleaños que no pudiste estar porque estabas trabajando por representar a México. Y aunque a veces no haya sido fácil, nunca te rendiste”, escribió Lucciana.

En la red social, se aprecia como a Ochoa se le quiebra la voz y continúa con la lectura.

“Y aunque mucha gente te vea como una leyenda, yo seguiré viéndote como mi papá (y también mi leyenda). Todos te queremos muchísimo y estamos muy felices y orgullosos de tí porque vamos a ganar la copa del mundo juntos. Con cariño, Lucciana”.

El portero conmovido respondió en el video. “El hecho de poder conseguir estar aquí el día de hoy, es mucho por ellos, por el apoyo y respaldo que me han dado. Sin ellos no lo habría podido lograr.

He disfrutado cada momento y lo he dado todo, me voy en paz, con la cabeza en alto, orgulloso de vivir esto”, concluyó el histórico guardameta mexicano.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO