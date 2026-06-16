Se formó el potencial ciclón tropical Uno frente a Tamaulipas; activan vigilancia por lluvias intensas

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar incrementos significativos en los niveles de ríos, arroyos, canales y drenes

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La temporada ciclónica comenzó a mostrar actividad directa para Tamaulipas luego de que la mañana de este martes se formará el potencial ciclón tropical Uno en aguas del Golfo de México, muy cerca de la frontera norte del estado.

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se localizaba a las 09:00 horas a 105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa y a la misma distancia al suroeste de Corpus Christi, Texas.

El fenómeno presenta vientos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de hasta 65 km/h y mantiene un desplazamiento hacia el noreste a nueve kilómetros por hora.

Aunque el centro del sistema se encuentra próximo a la frontera entre México y Estados Unidos, sus extensas bandas nubosas ya están generando importantes efectos sobre territorio tamaulipeco.

El SMN pronostica lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en diversas regiones de Tamaulipas y Nuevo León, condiciones que podrían prolongarse durante las próximas horas y provocar afectaciones en zonas urbanas y rurales.

Además, para el litoral tamaulipeco se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 km/h, así como oleaje de entre uno y dos metros de altura.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar incrementos significativos en los niveles de ríos, arroyos, canales y drenes, además de deslaves en zonas serranas, encharcamientos severos e inundaciones en sectores bajos.

También, que la evolución del sistema es seguida de cerca por organismos de Protección Civil debido a que su cercanía con Tamaulipas coincide con una amplia disponibilidad de humedad sobre la región, lo que favorece lluvias persistentes y acumulados importantes.

Ante este escenario, se recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar corrientes de agua, extremar precauciones en carreteras y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades de emergencia.

El potencial ciclón tropical Uno se convierte así en el primer sistema con potencial ciclónico de la temporada en impactar de manera directa las condiciones meteorológicas del noreste del país, colocando a Tamaulipas bajo vigilancia permanente durante las próximas horas.