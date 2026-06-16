Se le acabó el modo party…

VIDA DIARIA/ ROSA ELENA GONZÁLEZ

Por. Rosa Elena González

Todo indica que Samuelon de Nuevo León ya no cumple las expectativas de los morenos, que el Gobernador SAMUEL GARCÍA ya no le sirve ni de aliado al partido guinda en tierras regias, la muestra es que fueron los diputados de MORENA los que pidieron se iniciara el juicio político en contra del mandatario estatal.

Eso sí es maldad. ¡Mira que echarle a perder al gobernador su modo party en el que estaría durante todo el mes para disfrutar de la fiesta futbolera!

Sea como sea, el caso es que la solicitud de juicio político interpuesta por los diputados de morena en contra de SAMUEL GARCIA sigue su curso y al Gobernador de Nuevo León le marcaron 16 días para que se presentara a dar cuenta de los señalamientos que pesan en su contra y aclarar la situación.

Dijo SAMUEL que como estaría en modo party desde la inauguración del Mundial de Fútbol y no atenderá asuntos relacionados con su función que, si algo se ofrecía que se comunicaran con EVENCIO HERNÁNDEZ LÓPEZ, su secretario particular.

Pues resulto que, si se ofreció algo, pero el asunto no lo podrá resolver solo EVENCIO, y es que a SAMUEL GARCIA ya le comunicaron que tendrá que comparecer, presencial o por escrito, ante el Congreso local donde deberá defenderse de las acusaciones que le hacen los morenos.

Y aunque EVENCIO atienda esa situación como particular no podrá resolver nada, SAMUEL se verá obligado a dejar su modo party para reunirse con sus asesores y cuerpo jurídico casi a diario para estructurar la estrategia de su defensa ante el poder legislativo, por lo tanto, es un hecho que ya se le acabó el modo party al Gobernador de Nuevo León.

SAMUEL lleva todas las de perder, quien sabe hasta donde sea culpable de todos los actos de corrupción por los cuales le señalan, pero su situación está complicada toda vez que el partido Movimiento Ciudadano no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para defender al gobernador fosfo fosfo emanado de sus filas.

No cuenta SAMUEL con la mayoría en el congreso local y sus aliados, con los que él contaba para salir avante de cualquier adversidad son los que le están señalando de corrupto, los panistas y priistas solo se sentaron en el balcón para ver pasar el cadáver de su rival político, y por lo que se ve, eso no tarda en suceder, pues puede proceder el desafuero y luego la dimisión del cargo del mandatario estatal.

Esta SAMUEL a un año y meses de entregar el poder, pero el golpe le llegó antes de que iniciara el proceso electoral, por lo tanto, él no podrá dejar a un sucesor, si pensaba cederle la estafeta a su esposa MARIANA, aprovechando que la ley antinepotismo entrará en funciones para todos los partidos hasta el 2030, pero eso ya se ve muy difícil que suceda porque hasta la misma MARIANIS, como GARCÍA llama a su mujer también tiene señalamientos a los cuales tendrá que responder.

En fin, la situación es que con el asunto del juicio político que enfrentará SAMUEL GARCÍA, Gobernador de Nuevo León, toda vez que sus ex aliados de Morena le acusan de corrupto, queda más que claro que en política nada está escrito, que ningún encumbrado se debe confiar pues cuando a sus aliados ya no les sirve no solo le dejan solo, sino que son los primeros en echarle a perder la fiesta.

Así como a SAMUEL GARCÍA que, por culpa de los morenos regios, tal parece que se le acabó el modo party.