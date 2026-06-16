Sheinbaum espera reunirse con el rey Felipe VI en el partido del Mundial entre España y Uruguay

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana la presidenta Claudia Sehinbaum dio a conocer que una reunión con el rey de España, Felipe VI, sería muy probable dentro de unos días cuando el monarca visite nuestro país para ver el partido del Mundial que la Selección Española se disputará contra Uruguay el próximo 26 de junio.
“Es probable que sí, todavía está Relaciones Exteriores viendo con la cancillería de España y con la representación del Jefe del Estado Español, ya yo creo que mañana o pasado les podemos informar”, dijo.
Aunque todavía se están negociando los detalles del encuentro entre el Rey y la Presidenta, aclaró que de reunirse, el encuentro será en la Ciudad de México y no en Jalisco, donde se jugará el partido de las selecciones española y uruguaya.
¿Cuándo vendrá Felipe IV a México?
El rey Felipe VI visitará territori mexicano con motivo del partido entre España y Uruguay en la Copa Mundial 2026, en Jalisco, un partido que se realizará el próximo 26 de junio.
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO