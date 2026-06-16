Tamaulipas entra en recta final contra la tuberculosis

Tamaulipas avanza firme en la vigilancia sanitaria del ganado. Con 89% del barrido concluido y sin casos detectados, septiembre marcaría la cobertura total del estado

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas se mantiene libre de casos de tuberculosis bovina y registra un avance del 89 por ciento en el barrido sanitario que se realiza en todo el estado para detectar oportunamente la enfermedad.

Así lo dijo el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, quien agregó que durante las últimas semanas se han intensificado los trabajos de inspección y verificación en diversos municipios de la frontera norte, como Valle Hermoso, Río Bravo, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Nuevo Laredo y Guerrero, con el objetivo de cumplir las observaciones pendientes relacionadas con el estatus sanitario de la entidad.

“Ya tenemos un avance del 89 por ciento del estado barrido en casos de tuberculosis. No tenemos ahorita casos de tuberculosis, entonces vamos avanzando y considero que para el mes de septiembre ya el estado estará barrido al 100 por ciento”, declaró.

Amaya García destacó que mantener a Tamaulipas libre de esta enfermedad representa un factor clave para la actividad ganadera, especialmente en materia de movilización y comercialización de ganado, además de fortalecer la confianza de los mercados nacionales e internacionales.

Explicó que el barrido sanitario forma parte de las acciones permanentes para conservar los estándares zoosanitarios de la entidad, considerados entre los más importantes para el sector pecuario.

De igual modo, el subsecretario reconoció que aún existen algunas observaciones técnicas que deben atenderse para consolidar completamente los procesos de vigilancia, aunque aseguró que los trabajos avanzan conforme a lo programado y con resultados favorables.

La meta de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura es que durante septiembre quede cubierto el 100 por ciento del territorio estatal con estas revisiones, fortaleciendo así el control epidemiológico y la detección temprana de cualquier eventual riesgo sanitario.

Y para finalizar, mencionó que Tamaulipas es uno de los estados con mayor relevancia ganadera del país, por lo que conservar su estatus sanitario representa una ventaja competitiva para miles de productores que dependen de la actividad pecuaria y de la comercialización de ganado en mercados nacionales y de exportación.