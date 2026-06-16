Tampico listo ante posibles crecidas del Guayalejo

Ante el incremento de escurrimientos que podrían llegar desde la cuenca del río Guayalejo y su impacto en el sistema lagunario del sur de Tamaulipas, el Gobierno de Tampico mantiene activos sus protocolos preventivos para responder

Por. Antonio H. Mandujano

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante el incremento de escurrimientos que podrían llegar desde la cuenca del río Guayalejo y su impacto en el sistema lagunario del sur de Tamaulipas, el Gobierno de Tampico mantiene activos sus protocolos preventivos para responder de manera oportuna ante cualquier contingencia hidrometeorológica.

La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya informó que recientemente se realizó un simulacro de atención a emergencias por lluvias, con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante la temporada de ciclones y tormentas tropicales.

Explicó que el ejercicio permitió evaluar tiempos de reacción y coordinación entre dependencias, tomando como referencia experiencias recientes como las inundaciones provocadas por fenómenos meteorológicos registrados el año pasado.

“Tenemos todas las condiciones para dar seguridad y tranquilidad a quienes habitan el municipio de Tampico”, afirmó.

La presidenta municipal destacó que en el simulacro participaron elementos de las Fuerzas Armadas, personal de la Marina, organismos operadores del agua, dependencias estatales y municipales, integrados dentro del Sistema Municipal de Alerta Temprana.

También, precisó que la ciudad se encuentra dividida en seis sectores estratégicos para facilitar la atención de emergencias y agilizar la movilización de recursos en caso de que las lluvias generen riesgos para la población.

Respecto a la posibilidad de que el río Guayalejo incremente sus aportaciones de agua hacia el sistema lagunario, Villarreal Anaya recordó que durante el paso de la tormenta tropical Alberto los niveles de almacenamiento superaron el 110 por ciento de su capacidad, situación que puso a prueba la infraestructura hidráulica de la región.

No obstante, señaló que actualmente existe confianza en la capacidad de conducción del sistema gracias a los trabajos de mantenimiento y dragado realizados en los cuerpos de agua que conforman la red lagunaria.

Además, reveló que hace aproximadamente dos semanas sostuvo una reunión de trabajo en instalaciones de la zona naval junto con el secretario estatal de Recursos Hidráulicos, representantes de la Comisión Nacional del Agua y los alcaldes de la zona conurbada, para analizar los escenarios previstos para la presente temporada de lluvias.

Indicó que en dichos encuentros se revisan permanentemente los pronósticos meteorológicos, los niveles de almacenamiento y la capacidad de respuesta institucional, con el fin de anticipar cualquier situación de riesgo derivada de escurrimientos extraordinarios o posibles ciclones tropicales.

La alcaldesa subrayó que la coordinación entre los municipios del sur de Tamaulipas, las autoridades federales y los organismos relacionados con el manejo del agua será fundamental para proteger tanto a la población como al sistema lagunario, considerado una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la región.