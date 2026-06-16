Trabajadores del Hospital Civil de Madero denuncian hostigamiento y laboran bajo protesta

La petición principal es la destitución del director del hospital, Salvador Mojarro Sánchez

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Personal del Hospital Civil de Madero colocó una lona en el acceso principal para manifestar que trabajarán bajo protesta debido a presuntas irregularidades.

La petición principal es la destitución del director del hospital, Salvador Mojarro Sánchez.

Asimismo, el texto demanda la reubicación como médica general de la doctora Juana María Delgado Saldívar, a quien señalan como la mano derecha del funcionario.

De acuerdo con lo impreso en la lona, las acusaciones en contra de ambos funcionarios incluyen conductas de hostigamiento y acoso hacia los trabajadores sindicalizados durante los últimos tres años.

Bajo la fotografía del titular del hospital aparece la leyenda «médico excelente, líder negligente», mientras que debajo de la imagen de la doctora se lee la frase «sin palabras».

La petición está dirigida de manera formal a las autoridades de salud estatales y representaciones sindicales, entre quienes figuran la doctora Adriana Marcela Hernández Campos, secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas; el doctor Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, coordinador federal del IMSS-Bienestar en la entidad; y la licenciada Blanca Guadalupe Valle Rodríguez, secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del SUTSPET y OPD.

A pesar de la exposición del conflicto en la entrada del hospital, los trabajadores se negaron a realizar alguna declaración por temor a sufrir represalias.

Por el momento, las actividades y la atención a los pacientes del hospital continúan de manera habitual.