Amarran 5 mil nuevos empleos formales este año

Acelera Tamaulipas vinculación laboral; más de 5 mil personas consiguen empleo formal en lo que va de este 2026

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El fortalecimiento de las estrategias de vinculación entre buscadores de empleo y empresas ha permitido que más de 5 mil 600 tamaulipecas y tamaulipecos accedan a una oportunidad laboral formal durante el presente año, alcanzando cerca de la mitad de la meta anual establecida en materia de colocación laboral.

Sólo durante la semana pasada, mil 200 personas lograron incorporarse a un empleo mediante los mecanismos de intermediación impulsados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cifra que representa uno de los resultados más destacados registrados en un solo periodo semanal.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado que realizan el Servicio Nacional de Empleo en Tamaulipas y la Dirección de Canalización Laboral, áreas que han fortalecido la atención a quienes buscan incorporarse al mercado laboral y a las empresas que requieren talento humano.

Asimismo, informó que esta semana se llevará a cabo una Feria del Empleo en el municipio de Matamoros, y una jornada de empleo en Miguel Alemán, donde se ofrecerán vacantes de diversos sectores productivos. En el caso de Ciudad Victoria, las fechas para la próxima jornada de vinculación continúan definiéndose en coordinación con las autoridades federales.

Indicó que las ferias del empleo continúan consolidándose como una herramienta efectiva para acercar oportunidades laborales a la población.

Actualmente, entre el 15 y el 20 por ciento de las personas asistentes logran concretar una contratación durante el desarrollo de estos eventos, mientras que un número importante de participantes continúa en procesos de selección posteriores.

Por último, dijo que con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrendó su compromiso de generar más oportunidades de empleo para las y los tamaulipecos, contribuyendo al desarrollo económico y al bienestar de las familias, en concordancia con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya.