Aumenta soberanía energética con Plan de Crecimiento: Claudia

Los 32 mil MW que serán añadidos contemplan una inversión de 739 mil mdp; y el 70% generado con fuentes renovables es equivalente a 22 mil MW

Por. Staff

MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Plan de Crecimiento de Energías Renovables en México es histórico, aumenta la soberanía energética, tiene beneficios ambientales y generará justicia social, con la incorporación, hacia el 2030, de 32 mil megawatts (MW) de los que el 70 por ciento (22 mil MW) se generarán a través de fuentes renovables.

“Por primera vez en la historia estamos con proyectos de 32 mil megawatts —es algo histórico— en 6 años, 5 años, ahora, y el 70 por ciento de ellos son renovables. De tal manera que cuando dejemos el gobierno —si así lo decide el pueblo de México— hasta el 2030 incluso va a bajar el consumo de gas natural y va a aumentar la energía generada por renovables. Esto es algo histórico, único, un esfuerzo enorme para beneficio del pueblo de México, del país, de la nación, y de la soberanía energética porque implica importar menos de lo que estamos importando actualmente de gas natural”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.