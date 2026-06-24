Descartan huracanes para el cierre de junio

Explica experto que un sistema anticiclónico, es el factor que ha evitado la formación de huracanes en esta temporada en el Golfo de México

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas concluirá junio sin amenazas directas de ciclones tropicales, un escenario poco común en plena temporada de huracanes que, de acuerdo con especialistas, obedece a la presencia de un sistema anticiclónico que bloquea el desarrollo y desplazamiento de fenómenos con potencial ciclónico hacia las costas mexicanas.

El meteorólogo Alexis Campos Esquivel, de MeteoMex, informó que los análisis más recientes de los modelos meteorológicos y sus ensambles no muestran la formación de ciclones tropicales que representen riesgo para el territorio nacional durante los próximos días, condición que se mantendría al menos hasta finalizar el mes.

Para Tamaulipas, una de las entidades que cada año permanece atenta a la evolución de sistemas tropicales en el Golfo de México, la noticia representa un respiro temporal, ya que por ahora no existen indicios de que algún fenómeno de este tipo pueda impactar sus costas.

Según explicó el especialista, la persistencia de un anticiclón sobre el norte del país actúa como una barrera atmosférica que impide el desplazamiento de zonas de baja presión con potencial ciclónico hacia México, obligándolas a desviarse mar adentro.

Sin embargo, la ausencia de ciclones no significa que desaparezcan las lluvias.

Campos Esquivel señaló que durante los próximos días continuarán registrándose precipitaciones en distintas regiones del país debido al tránsito de ondas tropicales y su interacción con canales de baja presión, sistemas que seguirán favoreciendo el ingreso de humedad.

En el caso de Tamaulipas, estas condiciones podrían mantener episodios de lluvias y chubascos, especialmente por la abundante humedad acumulada tras las precipitaciones registradas durante las últimas semanas.

El meteorólogo recomendó a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales y los reportes meteorológicos actualizados, ya que la temporada de ciclones tropicales aún se encuentra en una etapa temprana y las condiciones atmosféricas pueden cambiar conforme avance el verano.

Aunque el panorama inmediato luce favorable para las costas tamaulipecas, autoridades y especialistas insisten en no bajar la guardia, pues históricamente agosto y septiembre concentran la mayor actividad ciclónica en el Golfo de México.