Descubren altar maya de sacrificios

Un equipo internacional de arqueólogos descubrió en Guatemala una estructura circular maya que servía de altar para ofrendas y sacrificios humanos, un hallazgo que permitirá comprender uno de los períodos más complejos

Por. Staff

GUATEMALA.- Un equipo internacional de arqueólogos descubrió en Guatemala una estructura circular maya que servía de altar para ofrendas y sacrificios humanos, un hallazgo que permitirá comprender uno de los períodos más complejos de esta civilización, informaron fuentes oficiales.

El descubrimiento se produjo en el sitio arqueológico de El Tigre, en las selvas del norteño departamento de Petén, fronterizo con México y Belice, señaló en un comunicado el ministerio guatemalteco de Cultura.

Como un «hongo»

El lugar, denominado «Okox» («hongo» en idioma maya q’eqchi), es un edificio circular construido hace más de 2,000 años durante el período Preclásico Terminal (100 a. C.-150 d. C.) y fue localizado durante excavaciones iniciadas en 2025.

«Okox constituye un caso de estudio excepcional para comprender uno de los períodos más complejos de la historia de las tierras bajas mayas», destacó el reporte.

En buen estado

La plataforma tiene 2.2 metros de altura y cinco metros de diámetro, y está asociada a una estructura rectangular. En conjunto alcanzan cerca de 10 metros de longitud.

La calidad de la construcción constituye uno de los aspectos más sobresalientes del descubrimiento. Está hecha de grandes bloques de piedra caliza «cuidadosamente labrados» y presenta elementos decorativos poco comunes, como molduras perimetrales y vestigios de pintura roja sobre superficies.

Entierros y sacrificios

Las investigaciones revelaron «entierros de niños asociados a la construcción del edificio», posiblemente como «ofrendas rituales», que sugieren probables «prácticas de sacrificio humano.

Un niño de menos de tres meses fue sepultado al norte de la estructura, debajo de un cuenco con efigies zoomorfas. Otro menor de siete a nueve años fue enterrado en el lado oeste, detalló Julien Hiquet, director del proyecto y arqueólogo de la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne.

En el centro fue inhumado un hombre de entre 30 y 40 años, debajo de un recipiente de gran diámetro. Cerca de él se encontró un punzón hecho de espina de mantarraya, utilizado «en rituales de autosacrificio, por lo que se presume que tenía un papel religioso o político de alto rango», añadió Hiquet.

El mapa de los mayas

Las investigaciones, parte del Proyecto Arqueológico Lechugal Norte de El Tigre, contaron con la participación de especialistas de Guatemala, Francia, México y Canadá.

La cultura maya tuvo su mayor esplendor en el período clásico (250-900 d.C.) hasta que entró en decadencia en el postclásico (900-1200 d.C.) y abarcó el área mesoamericana que comprende el sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice.