Hoy a la 1 de la tarde volvería el agua a Victoria: Conagua

La Conagua destacó que las cuadrillas han trabajado de manera ininterrumpida junto con autoridades estatales y municipales

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este miércoles podría quedar restablecido el suministro de agua potable en Ciudad Victoria, luego de concluir los trabajos de reparación en el Acueducto Guadalupe Victoria, afectado por un incidente ocurrido durante la construcción de la segunda línea de conducción.

De acuerdo con un comunicado, el percance se registró la tarde del 22 de junio, cuando durante maniobras de excavación para realizar un cruce con la tubería existente se presentó un desacoplamiento en una unión de la línea de conducción, situación que provocó la inundación de la zona de trabajo.

Ante la contingencia, la dependencia federal señaló que, en coordinación con el Gobierno de Tamaulipas y la Comapa Victoria, se ordenó el cierre total del suministro de agua potable para garantizar condiciones seguras mientras se realizaban las labores de atención y reparación.

Una vez concluidas las acciones de Protección Civil, personal técnico inició la rehabilitación de la infraestructura dañada. Los trabajos contemplaron la sustitución del tramo afectado de tubería de plástico reforzado con fibra de vidrio por una sección de acero, además de la instalación de abrazaderas especiales para asegurar la operación del sistema.

La Conagua destacó que las cuadrillas han trabajado de manera ininterrumpida junto con autoridades estatales y municipales para acelerar la reparación y reducir al mínimo el impacto para la población victorense.

El servicio de agua potable quedaría restablecido aproximadamente a las 13:00 horas de este 24 de junio, una vez concluidas las pruebas de funcionamiento y verificada la correcta operación de la infraestructura reparada, de acuerdo con la Conagua.