Maltrato animal: 500 denuncias

Victoria concentra cuatro de cada diez denuncias por maltrato animal en Tamaulipas. Aunque el delito se castiga con prisión desde 2016, organizaciones denuncian que prevalece la impunidad

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Aunque en los últimos diez años se han presentado poco más de 500 denuncias por maltrato animal en Tamaulipas, no se tiene registro de denuncias condenatorias por este delito.

Por municipios, es Victoria el que mayor número de denuncias se han presentado con 207, equivalente al 40 por ciento del total de reportes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Le siguen Matamoros con 61 denuncias, Reynosa sumó 30 denuncias formales por maltrato animal, Tampico 28 denuncias, mientras que Altamira y Ciudad Madero reportaron 26 denuncias cada uno.

En Nuevo Laredo se reportaron 24 denuncias por maltrato animal, 20 en El Mante, otras 14 en Aldama, 13 en González, mientras que las restantes 60 denuncias se reportaron en 19 municipios.

Sin embargo, y de acuerdo con ambientalistas y rescatistas de animales, por cada denuncia que se formaliza ante la autoridad, existen muchos casos más que no se reportan.

Los casos difícilmente llegan ante un juez de control y los pocos que logran judicializarse no llegan a sentencias condenatorias, por lo que los actos de crueldad no tienen consecuencias.

Fue en 2024 cuando se reportó una sentencia condenatoria por este delito, pese a que desde 2016 el delito de maltrato animal está considerado en el Código Penal de Tamaulipas.

Se establecen penas de dos a seis años de prisión y multas de 400 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes cometan maltrato animal.

En diciembre del 2025, la Fiscalía de Justicia del Estado, informó de la vinculación a proceso de Celso “A” por el delito de privación de la vida, crueldad o maltrato animal, en hechos ocurridos el 30 de noviembre de 2025.

De acuerdo con los datos de prueba del ministerio público, en esa fecha en la colonia Halcón de Reynosa, el sujeto fue sorprendido por Inspectores de Protección Animal mientras maltrataba y privaba de la vida a tres gatos.

Las reformas en el Código Penal en la materia, aprobadas en el Congreso de Tamaulipas, incluyeron en el artúculo 468 actos crueldad o otrtura, la mutilación de cualquier parte del cuerpo del animal.

Salvo que tenga fines de marcación, de acuerdo a la especia del animal, castración o se realice con motivo de evitarle sufrimientos mayores al animal; y en este mismo artículo se incluye la zoofilia, entendiéndose como la realización del acto sexual entre un ser humano y otra especie animal.

En los casos de zoofilia, si se causa una lesión grabe o la muerte del animal, las penas que se podrán imponer, aumentarán en una mitad de las estipuladas en el Código Penal.