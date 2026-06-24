Padre rescata cuerpo de su hijo en acueducto

Tras más de un día de búsqueda y luego de insistir para participar en las labores de rescate, Juan Arturo Cárdenas encontró y recuperó el cuerpo de su hijo Christian, desaparecido tras el colapso de una tubería en la obra de la segunda línea

Por. Staff

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un día después del colapso de un ducto en la obra del acueducto, Juan Arturo Cárdenas localizó y extrajo con sus propias manos el cuerpo de su hijo, Christian Arturo Cárdenas Cárdenas, de 20 años.

El hallazgo se produjo luego de que el padre del joven trabajador solicitara, en reiteradas ocasiones, participar de forma directa en las labores de rescate.

De acuerdo con el relato de familiares, la petición fue inicialmente rechazada por los responsables del operativo, quienes argumentaron riesgos de seguridad y falta de capacitación para el ingreso a los ductos.

Tras horas de insistencia, le fue proporcionado equipo de protección básico para acceder a la zona.

Trabajadores de la empresa constructora cortaron por completo uno de los tubos nuevos correspondientes a la segunda línea del acueducto para completar la revisión del interior de la tubería.

Una grúa levantó el tramo de tubería para despejar el acceso, pero una primera inspección no arrojó resultados positivos.

Juan Arturo Cárdenas, sin embargo, no se rindió e ingresó a la sección restante del ducto.

Finalmente, el padre encontró el cuerpo en uno de los tubos azules que se instalan para la segunda línea, y utilizó todas sus fuerzas para conducirlo hasta un punto donde puso ser extraído.

La tragedia ocurrió el lunes por la tarde cuando Christian Arturo se encontraba en las inmediaciones de la primera línea del acueducto y ocurrió el colapso de la tubería; la fuerza del agua y el lodo lo habría arrastrado desde el ducto en operación hacia las instalaciones de la nueva línea en construcción.

La información oficial indica que el 22 de junio se rompió de manera accidental una tubería de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 36 pulgadas de diámetro, correspondiente a la primera línea del acueducto, en el kilómetro 29+500 de la línea de conducción.

Juan Arturo Cárdenas señaló que fue notificado de los hechos la noche del incidente por otro de sus hijos, quien a su vez fue contactado por un amigo de la víctima alrededor de las 21:00 horas. Indicó que su hijo compartió su última actualización en redes sociales a las 16:00 horas, en la que se le veía realizando labores de banderero y ayudante general en el sitio.

Christian Arturo, soltero y sin hijos, llevaba poco más de seis meses trabajando de forma continua en el proyecto.

El padre cuestionó la versión preliminar que le fue entregada, según la cual la tubería se reventó de manera intempestiva, lo que permitió que cuatro trabajadores se pusieran a salvo, mientras que su hijo fue golpeado por la presión del agua.

Agregó que la empresa constructora ha mantenido silencio.

El sitio donde ocurrió la ruptura correspondería al primer tramo de la obra que va del kilómetro 0 al 29+889.07, y que está en manos de las empresas Hércules Construcciones de Monterrey S.A. de C.V. y Proyectos y Desarrollos Salve S.A. de C.V.

El segundo tramo corresponde a Ingenieros Civiles de Sonora S.A. de C.V.

La ruptura de la tubería de la primera línea también provocó la suspensión del suministro de agua potable para alrededor del 50 por ciento de la población usuaria de Ciudad Victoria, con mayor afectación en las zonas oriente y suroriente, de acuerdo con la autoridad estatal.

Las reparaciones permanecían suspendidas mientras continúan las labores de rescate en la zona, lo que impide el acceso del personal técnico a la infraestructura dañada.

El Gobernador Américo Villarreal Anaya acudió al lugar donde se llevaban a cabo las labores de búsqueda del joven Christian Arturo Cárdenas Cárdenas.

En el lugar, Villarreal Anaya instruyó que se dispusiera de los recursos necesarios para fortalecer las operaciones en la zona y dar con el paradero del joven trabajador de esta obra.

Este es el segundo incidente que ocurre en la obra de la segunda línea del acueducto.

En el mes de enero, una avería registrada en la línea principal del acueducto dejó sin servicio o con baja presión de agua potable a cerca del 70 por ciento de Ciudad Victoria.

El daño se localizó en el kilómetro 15 de la carretera Victoria–Soto La Marina, en un tramo donde se desarrollan los trabajos de construcción de la segunda línea del acueducto.

El incidente ocurrió cuando maquinaria utilizada en la obra impactó la tubería que actualmente se encuentra en operación, lo que obligó al cierre inmediato del flujo para evitar una fuga de mayor magnitud.

Esta línea transporta alrededor de 900 litros por segundo, volumen que normalmente abastece la mayor parte de la demanda de la capital tamaulipeca.