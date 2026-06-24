Patos mundialistas

GOLPE A GOLPE/ JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Por Juan Sánchez Mendoza

La aparición del pato ‘Merlín’, en el desarrollo de la Copa Mundial de futbol, logró lo que ningún gobierno del orbe ha sido capaz de conseguir: Unir a la humanidad, aunque quizás sólo por corto tiempo (durante las fases primera y segunda de la justa).

Ojalá su imagen persista durante todo el torneo, aunque le desagrade a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), porque ‘autorizó’ a los países sedes usar como mascotas a:

+ ‘Maple’ (Canadá), el alce que es símbolo de resiliencia, creatividad y fortaleza.

+ ‘Clutch’ (Estados Unidos). Un águila calva que simbolizar la libertad, energía y un optimismo inquebrantable, encargada de unir a las personas y liderar al equipo; y

+ Zayu (México). Un jaguar que representa unidad, fortaleza, alegría y la rica herencia cultural de México.

Sin embargo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugrada Molina, impulsó la imagen del ajolote como representativa ante el mundial del balompié.

No prosperó su intención, aunque el anfibio endémico de México tiene fama de ser una especie con capacidad única de regenerar extremidades y órganos, tejidos y reproducirse en su hábitat. Y también posee propiedades curativas para el ser humano según dicen, por lo cual es alto estimado aquí en México, hasta el grado de que aparece en los billetes de 50 pesos.

Como fuere, el pato ‘Marlín’ les ganó los espectaculares.

El ave acuática y palmípeda, nacida en México, surgió espontánea por estar enfundada en una camiseta del selectivo nacional acompañando a un conjunto familiar vendedor de aguas, en las calles de la capital del país.

La simpatía mostrada hacia ‘Marlín’, por su vestimenta, se virilizó entre los cibernautas alcanzando millones de aceptaciones y reproducciones que en pocas horas lo convirtieron en el símbolo mexicano del balompié.

Rebasó todos los parámetros publicitarios, confirmando que: el pueblo manda.

Y está convertido en la figura principal del mundial futbolístico. Cuando menos en nuestro país, por encima de la onceava que este día, aunque por mero trámite, está obligada a refrendar su pase a la etapa de dieciseisavos ganándole a la República Chequia.

En respuesta a esa espontánea popularidad de ‘Merlín’ la escuadra de Escocia –que podría ser el rival del selectivo azteca en la segunda ronda–, exhibió a una pata –llamada ‘Dawn’–, quien (también) se hizo viral, tras ser captada en un desfile portando los colores de su selección.

Así que, de darse un encuentro entre ambas escuadras tendríamos un partido de patos.

Suena bien, porque de peje lagartos en un partido ya estamos hasta la coronilla.

Por cierto, quizá hoy sea el último partido

Campaña anticipada

Las mentadas asambleas informativas que cotidianamente ofrecen huestes de Movimiento Regeneración Nacional (morena), son, en realidad, parte de una estrategia diseñada para disfrazar actos anticipados de campaña –con respecto al proceso electoral que asoma–, que es percibida puntualmente.

Por ley los legisladores federales y/o locales están obligados a rendir a la sociedad un informe anual de sus actividades legislativas y de gestión en un plazo máximo de dos meses posteriores a la conclusión del año anterior de sus funciones.

Y, respecto a la Presidencia de la República, debe hacerlo cada año.

Ciertamente, los senadores y diputados federales están en tiempo. Sin embargo, más que presentar un informe de sus actividades legislativas han desviado sus discursos azuzando al electorado en contra de la oposición.

Por cierto, la expresión concreta de la lucha intestina que se libra a lo largo y ancho de nuestro país, retrata a los políticos de cuerpo entero.

Los exhibe como entes cargados de vicios e imperfecciones, tanto como enfermos de poder, y, lo peor, deshumanizados.

A diario somos testigos, del surgimiento de nuevas confrontaciones entre políticos en su búsqueda de trepar el andamiaje estructural de dominación, sin que nada les importe lo que ocurre abajo.

Prueba de ello es que entre los aspirantes a las candidaturas que se pondrán en juego en unos meses más, subyacen posturas encontradas que, al paso del tiempo, se volverían fundamentalistas sin que exista poder humano que logre conciliarlas; o al menos procurar el diálogo en aras de que aminoren de cara a la sociedad.

Entonces, tenemos que el desacuerdo, la descalificación y la estéril confrontación seguirían brotando por doquier.

Correo: jusam_gg@hotmail.com