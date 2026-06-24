Rescatan Castillo de Nueva Apolonia

Registran avances importantes en los trabajos para preservar este inmueble que es un patrimonio histórico

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El histórico Castillo de Nueva Apolonia, uno de los inmuebles más representativos del patrimonio arquitectónico del sur de Tamaulipas, avanza en un proceso de intervención técnica que busca garantizar su conservación y estabilidad estructural.

El inmueble se localiza en la comunidad de Nueva Apolonia, en el municipio de El Mante, y forma parte de la ex hacienda El Naranjo, considerada una de las propiedades agrícolas más importantes del porfiriato en la región.

El director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), Héctor Romero Lecanda, informó que el proyecto se desarrolla en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido al valor histórico y patrimonial del edificio, así como a la necesidad de intervenir bajo criterios técnicos especializados.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades culturales, la primera fase consiste en la elaboración de diagnósticos estructurales y estudios de consolidación, con el objetivo de evitar un mayor deterioro del inmueble y definir las acciones de restauración que podrían aplicarse en etapas posteriores.

El castillo, construido a finales del siglo XIX y consolidado a inicios del siglo XX, está vinculado a la historia de la familia Sáinz Trápaga y al desarrollo agrícola de la zona cañera del sur del estado.

Su arquitectura, de estilo europeo, lo ha convertido en uno de los referentes turísticos e históricos más visitados de la región.

Actualmente, el inmueble continúa abierto al público mientras avanzan los trabajos técnicos, lo que permite su visita como parte de los recorridos turísticos en la zona.

El proyecto forma parte de la estrategia estatal para la conservación del patrimonio histórico de Tamaulipas, con el objetivo de preservar edificaciones emblemáticas y fortalecer el desarrollo cultural y turístico del sur del estado.