Sufre afectaciones 50% de la ciudad

Tras concluir las labores de rescate en la zona, comenzaron los trabajos de reparación para restablecer el suministro

Por. Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Más del 50 por ciento de la población usuaria de Ciudad Victoria enfrenta afectaciones en el suministro de agua potable luego del accidente registrado durante los trabajos de construcción de la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria–Ciudad Victoria.

“Debido a que las bombas del Acueducto Guadalupe Victoria se encuentran apagadas, el suministro de agua potable se verá interrumpido, presentándose baja o nula presión en gran parte de la ciudad, principalmente en la zona oriente y sur oriente”.

Informó que mientras tanto continuó la distribución de agua proveniente de los manantiales de La Peñita y los pozos profundos que abastecen a la ciudad, por lo que algunas zonas no se vieron afectadas.

Ayer por la noche, la Comapa Victoria informó que tras el rescate del cuerpo de la víctima mortal, iniciaron los trabajos para rehabilitar el servicio.

“Una vez liberada la zona restringida por parte de Protección Civil, en este momento han iniciado los trabajos de reparación del Acueducto Guadalupe Victoria”, publicó el organismo en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, el incidente ocurrió cuando se produjo la ruptura accidental de una tubería de material PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio) de 36 pulgadas de diámetro, correspondiente a la primera línea del acueducto.