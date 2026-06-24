Trabajadores se videograban para que la IA diseñe los robots que los reemplazarán

Por. Staff

MÉXICO.- La primera vez que los supervisores de la fábrica le entregaron a Lalita, una trabajadora textil, una cámara montada en la cabeza, ella soltó una carcajada. “Como se suele hacer con las cámaras de videovigilancia, nos la pusieron a nosotras”, comenta.

La mujer de 32 años llevaba casi un año trabajando en la fábrica de ropa en las afueras de Delhi cuando la gerencia les pidió a los trabajadores de su línea que se colocaran pequeñas cámaras en la frente antes de comenzar sus turnos. Nadie explicó el motivo.

Mientras Lalita cosía camisas y pantalones, la cámara lo grababa todo: el ritmo de sus manos guiando la tela por la máquina de coser; la precisión con la que alineaba cuellos y costuras; la velocidad con la que sus dedos corregían pliegues e imperfecciones; incluso las interacciones con sus compañeros. “Al principio nos pareció gracioso, por cómo nos veíamos todos con ese tocado”, comenta.

Pero el ambiente en la fábrica pronto empezó a cambiar. Preocupados por la vigilancia de su productividad, los trabajadores se volvieron más conscientes de sus movimientos. Las conversaciones que normalmente se desarrollaban entre las líneas de costura se hicieron más silenciosas. Algunos prestaron mayor atención a su trabajo, temerosos de que cualquier error, pausa o distracción pudiera ser captado por las cámaras.

Lo que Lalita y sus colegas desconocían era que sus rutinas diarias estaban siendo registradas como parte de un esfuerzo creciente de las empresas en India para recopilar datos de primera mano de las fábricas, información cada vez más valiosa en la carrera por automatizar el trabajo industrial.

Las grabaciones en primera persona de los movimientos e interacciones humanas se denominan datos egocéntricos y son vitales para el entrenamiento de robots que algún día podrían reemplazar a los humanos en la línea de producción.

Los robots humanoides se han convertido en la última frontera de la rápida evolución de la inteligencia artificial. Los expertos del sector describen cada vez más los datos como el principal obstáculo en la robótica y la automatización. A diferencia de los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT o Gemini, que se entrenaron con enormes cantidades de texto disponibles en línea, los robots requieren grabaciones en primera persona del trabajo físico.

Las empresas que recopilan grabaciones egocéntricas afirman que el futuro podría requerir cientos de millones, e incluso miles de millones, de horas de actividad humana filmadas en fábricas, almacenes, tiendas y hogares antes de que los robots puedan desenvolverse con fiabilidad en entornos del mundo real.

EgoLab, una empresa india de recopilación de datos que extrae esta información de la fábrica de Lalita en Gurugram, ciudad del estado de Haryana , cuenta con Tesla entre sus principales clientes. El director ejecutivo de la compañía, Elon Musk, ha pronosticado que aproximadamente el 80 % del valor futuro de Tesla provendrá no de los vehículos eléctricos, sino de sus robots humanoides.

India se está convirtiendo rápidamente en un centro neurálgico en la carrera global por recopilar datos egocéntricos. Aprovechando esta oportunidad, ha surgido un creciente ecosistema de empresas, entre las que se incluyen Humyn AI, FPV Labs, Micro1, Egodata, Neocambrian, XP Robotics, Objectways, Scale AI y CynLr, dedicadas a desarrollar sistemas de procesamiento de datos para empresas de robótica.

“El sur de Asia sigue siendo el centro neurálgico de muchas industrias que requieren mucha mano de obra. Si se trata de enseñar a un robot cómo trabajan los humanos, pocos lugares ofrecen la misma combinación de escala, diversidad y densidad de trabajo humano que la India. Cada día, millones de trabajadores cosen prendas, ensamblan productos, clasifican mercancías y realizan tareas que las empresas de robótica quieren que las máquinas aprendan”, afirma Puneet Jindal, fundador de Labellerr AI, una empresa tecnológica que recopila datos egocéntricos en la India.

La captura de imágenes es solo el primer paso antes de que las grabaciones se limpien y se les anoten para los clientes, lo que garantiza que las manos permanezcan visibles, que los movimientos se registren con precisión y que las acciones se separen de la actividad de fondo. India ya domina este negocio de anotación de datos: según estimaciones del sector, el país representa aproximadamente el 35 % del mercado mundial de anotación de datos, y cerca del 60 % de sus ingresos provienen de clientes estadounidenses.

Una investigación realizada por The Guardian sobre las prácticas de recopilación de datos en seis fábricas de cinco estados reveló que los trabajadores que usaban dispositivos que iban desde gafas inteligentes hasta cámaras montadas en la cabeza no recibían ninguna compensación por generar grabaciones que posteriormente se venderían a empresas tecnológicas.

“A veces nos dan un refresco”, dice Lalita, que gana unos 200 dólares al mes en la fábrica. “Todavía no sé si es porque estamos grabando o porque el calor de Delhi es insoportable”.