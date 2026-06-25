Avanza construcción de trenes de pasajeros

La presidenta informó que los proyectos de trenes tienen una inversión de 750 mil mdp; el tren CDMX-Pachuca tiene un avance del 37.06% y el tren CDMX-Querétaro del 19.22%

Por Staff

Expreso- La Razón

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que va muy adelantada la construcción de los trenes de pasajeros, por ello se estima que el Ciudad de México-Querétaro y Ciudad de México-Pachuca serán inaugurados en 2027, mientras que ya se tienen liberados 28 millones 452 mil 804 metros cuadrados (m2) de Derecho de vía.

“Como ven vamos muy adelantados, se está trabajando muy bien en el Ciudad de México-Querétaro, Ciudad de México-Pachuca, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato y se licitan este año o los realizan la Secretaría de la Defensa los demás tramos de Ciudad de México hasta Guadalajara y de Ciudad de México, los tramos que faltan, hasta Nuevo Laredo. En el caso de Querétaro y Pachuca el objetivo es inaugurar esos trenes el próximo año en 2027. Y el Tren Maya de carga también va muy bien ya tiene más del 50 por ciento avanzado y también la mayor parte se va a terminar este año y algunas instalaciones adicionales en el 2027”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Recordó que todos los proyectos de trenes tienen una inversión de 750 mil millones de pesos (mdp). Además, puntualizó que como parte de la recuperación de los trenes de pasajeros fue inaugurado el tramo Santa Fe-Observatorio del Tren El Insurgente y se compran las acciones para hacer público el tren Ciudad de México-Lechería, mientras que Lechería-AIFA ya está en funcionamiento.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que de los 28 millones 452 mil 804 m2 de Derecho de vía liberados el 72% son derecho de vía histórico, 14% propiedad social y 14% propiedad privada, para estas dos últimas se han realizado 268 mesas sociales para atender dudas, inquietudes y problemas en las comunidades. Agregó que se han establecido trabajos con 128 ejidos y comunidades, se han realizado 95 asambleas con más de 4 mil 500 asistentes, y se han adquirido 987 parcelas.

El titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, detalló, en cuanto a la construcción, que en el tren Querétaro-Irapuato y en el Saltillo-Nuevo Laredo se continúan los trabajos de desmonte y despalme, terraplenes, obras de drenaje y se construyen viaductos.

Mientras que para los tramos que pasarán por Monterrey ya se realizan sondeos de pozo a cielo abierto, sondeos mixtos, identificación de obras inducidas, fabricación de 30 mil toneladas de acero y los proyectos estructurales de viaducto de 9 kilómetros (km). También detalló que inició la fabricación de durmientes, para el Querétaro-Irapuato son 330 mil, para el Saltillo-Monterrey, 430 mil y para Monterrey-Nuevo Laredo, 490 mil. Además, continúan los trabajos ambientales y arqueológicos.

Destacó que ya comenzó la fase 2 de las licitaciones de los tramos que van de la Ciudad de México a Saltillo y de San Luis Potosí-Saltillo, se hará de forma escalonada para tener mejor coordinación en el diseño del proyecto y el seguimiento de obra, se licitan seis estaciones, tres edificios auxiliares y bases de mantenimiento.

Además, ya se fabricó el primer tren del AIFA-Pachuca que llegará a México el 25 de julio y este mes arranca la construcción de la primera unidad de los trenes del norte. Respecto a las obras en la zona metropolitana de Querétaro, señaló que se tienen considerados tres pasos inferiores vehiculares, cuatro superiores, 11 pasos peatonales a desnivel, tres intervenciones en intersección cercana a las vías, cuatro carriles vehiculares nuevos y una nueva vialidad.

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, general de División, Ingeniero Constructor de Estado Mayor, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, detalló que en los trabajos ferroviarios se tienen 33 mil 72 efectivos, de los que 6 mil 380 son mujeres, además se cuenta con 7 mil unidades de maquinaria pesada y vehículos de material rodante.

Puntualizó que a la fecha se han desarrollado cerca de 800 kilómetros de ingeniería básica correspondientes a los primeros cuatro tramos de la primera fase de construcción que son: Ciudad de México – Pachuca, Ciudad de México – Querétaro, Querétaro – Irapuato y Saltillo – Nuevo Laredo. Asimismo, se desarrolla la ingeniería básica en mil 326 km de los tramos Irapuato–Guadalajara, Querétaro–San Luis Potosí, San Luis Potosí–Saltillo y Mazatlán–Los Mochis.

Sobre el tren Ciudad de México – Pachuca señaló que tiene un avance del 37.06 por ciento, son 121 km de nuevas vías férreas, 10 km de viaductos y la conformación de 47 km de vía sobre terraplén, se tienen 10 frentes de trabajo. Del tramo Ciudad de México-Querétaro tiene un avance del 19.22 por ciento, son 232.42 km en donde se encuentran 14 frentes de trabajo.

Sobre la infraestructura de carga del Tren Maya tiene un avance de 54.05 por ciento, se construyen cuatro complejos intermodales de carga en Palenque, Chiapas; Mérida y Progreso en Yucatán y Cancún, Quintana Roo, mientras que en 2027 se considera un complejo multimodal en Chetumal y cinco patios de operaciones en ciudades intermedias.

El titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, Néstor Núñez López, señaló que avanzan los trabajos en las estaciones y edificios auxiliares. Además, se han realizado 26 mesas de atención social para atender solicitudes específicas y se han brindado 36 mesas para explicaciones técnicas y dar claridad a las personas en cómo los trenes convivirán en el entorno.