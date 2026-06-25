Caducan en hospital infantil millones de medicamentos, entre ellos contra el cáncer

La lista contiene más de 600 tipos de medicinas, desde analgésicos, antibióticos y muchos de alta especialidad para padecimientos complejos.

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TAMAULIPAS.- De 2020 a 2024, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) caducaron 18.4 millones de piezas de medicamentos, incluidos oncológicos, con un valor de más de 121 millones de pesos. Se encontraban en un almacén de una empresa privada en el estado de México, lo que constituye una más de las irregularidades que documentó y denunció el entonces director Adrián Chávez López.

El especialista había solicitado un inventario de los fármacos que resguardaba Distribuidora Disur SA de CV, y luego tuvo que pedir la baja y destrucción de los insumos que ya habían caducado, de acuerdo con documentos de los cuales el periódico La Jornada tiene copia.

Por estos hechos presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud (Ssa) y dejó constancia de que en el acta de entrega-recepción de la dirección del Hospital Infantil, en enero de 2024, este tema no fue incluido por el director saliente, Jaime Nieto Zermeño.

En esos años que los medicamentos estuvieron guardados se desató una ola de protestas de padres de niños con cáncer, pacientes del hospital, quienes denunciaron el desabasto de los insumos, realizaron varias manifestaciones y cierres de vialidades, incluso el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En tanto, además de pagos indebidos de horas extras y por alto riesgo a comisionados sindicales, Chávez, quien falleció el pasado 28 de mayo, descubrió que había un ejercicio discrecional del presupuesto para salarios, pues sin justificación alguna se contrataba personal eventual y se pagaba tiempo extraordinario, lo cual afectó de manera severa las finanzas del nosocomio.

A partir de que se tomaron las medidas correctivas y de vigilancia del gasto ordenadas por Chávez López, en 2025 la erogación por esos conceptos se redujo en más de 185 millones de pesos. No obstante, la dirigencia de la sección 84 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud solicitó que dichos pagos continuaran con base en un proceso de negociación y con la finalidad de “mantener la paz social y un entorno laboral favorable”. El entonces director rechazó tal petición.

Con la finalidad de terminar con las irregularidades y garantizar que en la elección del nuevo director la Junta de Gobierno designe a un profesional honesto que continúe el trabajo de Chávez López, porque “con él hubo un cambio real” en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, alrededor de 200 trabajadores firmaron una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual entregaron la semana pasada en Palacio Nacional.

Adriana Contreras, directora de Atención Ciudadana, indicó que para atender la solicitud “se ha pedido el apoyo de compañeros servidores públicos en las dependencias que les corresponde este tema”. Ofreció dar seguimiento y aseguró que obtendrán respuesta.

Respecto a los medicamentos que caducaron en el almacén, el inventario enviado por la empresa particular incluye productos para quimioterapia, como 14 piezas Busulfán, con un costo de un millón de pesos; 2 mil 622 piezas de metotrexato por un monto de 751 mil pesos; 901 frascos de Vincristina, cuyo valor es de 428 mil pesos.

La lista contiene más de 600 tipos de medicinas, desde analgésicos, antibióticos y muchos de alta especialidad para padecimientos complejos. Están 162 frascos del biotecnológico Mepolizumab, antinflamatorio para enfermedad respiratoria grave. Su costo fue de 2.8 millones de pesos.

También se tuvo que destruir más de un millón de piezas de Tracolimus, indicado para evitar el rechazo de órganos trasplantados. El costo indicado por el distribuidor es de 4.4 millones de pesos.

Otros fármacos vencidos fueron 498 frascos de Factor VIII para el manejo de hemofilia, por 3.3 millones de pesos; 908 ampolletas de Alprostadil para niños con cardiopatías congénitas, que costaron 4.7 millones de pesos, y 840 piezas de Nitisinona para una enfermedad poco frecuente, cuyo valor fue de 5.8 millones de pesos.