CREDE Tamaulipas mantiene seguimiento a amenaza contra docentes en secundaria de Tampico

La titular de los CREDE en el estado indicó además que en Tamaulipas se han registrado entre tres y cuatro casos de amenazas de tiroteo en planteles educativos.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

La Secretaría de Educación en Tamaulipas, a través de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo (CREDE), da seguimiento a la amenaza contra docentes registrada en la Secundaria General Número 4 “Andrés Araujo Araujo” de Tampico, localizada en un sanitario del plantel, caso que ya es investigado conforme a los protocolos establecidos.

La directora estatal de los CREDE en Tamaulipas, Paola Mata Esparza, informó que se trata del único incidente de este tipo registrado en el estado contra el sector docente, por lo que se mantiene atención puntual y coordinación con las autoridades correspondientes.

«Siempre que hay una situación que lamentamos muchísimo que se presente se da un tratamiento específico, hay protocolos especiales para dar seguimiento. Hay protocolos especiales… se está corriendo el procedimiento lo primero hacer una investigación se presentan los elementos necesarios».

La funcionaria estatal explicó que este tipo de situaciones en muchos casos, están relacionadas con dinámicas de redes sociales o retos virales que los adolescentes reproducen sin dimensionar las consecuencias legales.

«Adolescentes luego dicen que es un juego y lo hacen en Internet, con estos retos ni siquiera son ellos los que traen la idea… Nos hemos dado cuenta que muchas de esas situaciones son así a través de retos y juegos… es difícil entenderlos porque tienen muchos cambios».

Mata Esparza señaló que las investigaciones en estos casos pueden extenderse por más de un mes, debido a la necesidad de reunir elementos y aplicar los procedimientos administrativos correspondientes, que pueden derivar en sanciones como suspensión o expulsión.

«Es un proceso cuidadoso, tenemos que ser muy responsables, depende de la unidad educativa. De la Secretaría, Secretaría Federal, protocolos puede ser suspensión hasta expulsión del plantel… Sería complicado decirlo menos de un mes nos hemos tardado en determinar los elementos».

La titular de los CREDE en el estado indicó además que en Tamaulipas se han registrado entre tres y cuatro casos de amenazas de tiroteo en planteles educativos, la mayoría vinculadas a retos o dinámicas digitales sin una situación de riesgo real; sin embargo, se activan los protocolos correspondientes.

«Tenemos 3,4 son muy pocas y les insisto por cuestiones de juego de retos de Internet que no tiene situación mayor… es un tema de reto los muchachos se pusieron a hablar en internet pusieron anuncios en las puertas de los baños. Lo que se hace inmensamente es resguardar el plantel, resguardar a los muchachos».

Finalmente, dijo que madres y padres de familia representan la primera línea de prevención ante la violencia escolar, mientras que los CREDE impulsan programas de capacitación en salud mental, mediación y estrategias de prevención para fortalecer la convivencia en las escuelas.