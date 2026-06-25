DEA declara al fentanilo amenaza sin precedente; Sinaloa y CJNG, objetivo núm. 1

La agencia sostuvo que los ciudadanos estadounidenses esperan y merecen resultados, y reiteró que eso es exactamente lo que está produciendo.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

La DEA declaró al fentanilo la mayor amenaza que ha enfrentado en su historia, ubicó a los cárteles Sinaloa y CJNG como objetivo número uno, y anunció que trabaja para eliminar esa amenaza.

El opioide sintético rompió estructuras familiares, paralizó comunidades y rebasó la capacidad de respuesta de corporaciones policiales en todos los niveles de gobierno en Estados Unidos.

La agencia sostuvo que los ciudadanos estadounidenses esperan y merecen resultados, y reiteró que eso es exactamente lo que está produciendo.

El fentanilo se fabrica en laboratorios con precursores de origen chino, se procesa en territorio mexicano y llega al mercado estadounidense a través de las redes de distribución de ambos cárteles.

Tamaulipas opera como corredor de tránsito en esa cadena, con estructuras del CDN y facciones del CDG que mantienen vínculos documentados con células del CJNG en la frontera noreste.