Descarta alcaldesa uso irregular de patrullas de la Guardia Estatal en Tampico

Entre los temas a tratar se encuentra el respaldo para la instalación de sistemas de videovigilancia en más de 30 hoteles adheridos a la Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, descartó que exista un mal uso de las patrullas de la Guardia Estatal en el municipio, tras los cuestionamientos por la presencia recurrente de unidades en talleres mecánicos de la ciudad.

Explicó que los vehículos de seguridad pública forman parte de un esquema de operación permanente, lo que implica un desgaste natural que obliga a realizar mantenimientos periódicos para mantener la vigilancia activa en la ciudad.

«No es que se esté haciendo mal se está llevando su sistemática reparación y mantenimiento que tienen que tener las unidades trabajan todos los días. Tienen que estar prendidas las 24 horas con los rondines dentro de nuestro municipio que requieren mantenimiento de manera habitual».

La presidenta municipal dijo que este proceso es parte del funcionamiento normal de las corporaciones de seguridad, las cuales operan de manera constante en distintos puntos de Tampico.

Asimismo, informó que el próximo lunes se reunirá con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya con el objetivo de fortalecer las estrategias de seguridad y avanzar en proyectos de infraestructura tecnológica.

Entre los temas a tratar se encuentra el respaldo para la instalación de sistemas de videovigilancia en más de 30 hoteles adheridos a la Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas, como parte de un esquema de coordinación entre los tres niveles de gobierno.

«Hoy tenemos una percepción de seguridad somos el municipio #9 de la República Mexicana hay más de de 2 mil 400 municipios y estar en el noveno lugar quiere decir que las cosas se están haciendo bien. Que la ciudadanía reconoce la percepción de seguridad porque ven la Guardia Estatal, la Guardia Nacional trabajando, Tránsito y Vialidad. Ofrecí a la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas las cámaras con recurso de Fortamun le vamos a pedir si él nos ayuda con ese recurso para seguir con acciones de seguridad».

Villarreal Anaya expresó que los indicadores de percepción de seguridad ubican a Tampico en una posición favorable a nivel nacional, lo que consideró obedece a la presencia coordinada de las fuerzas de seguridad.

La alcaldesa realizó estas declaraciones durante la entrega de mobiliario escolar en distintos planteles educativos del municipio en la primaria Lázaro Cárdenas del Río en la zona norte, donde reiteró el compromiso de su administración con la mejora de infraestructura en escuelas y el fortalecimiento de la seguridad pública.