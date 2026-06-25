DIF Tampico resguarda a dos bebés abandonados en el Hospital Carlos Canseco

En la Casa Hogar del DIF se encuentran bajo protección seis niñas mayores de 13 años, así como 15 niñas y niños menores de esa edad, quienes reciben atención integral mientras se resuelve su situación jurídica.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

En lo que va del año, dos bebés han sido abandonados en el Hospital de Especialidades Médicas IMSS Bienestar “Dr. Carlos Canseco” de Tampico, por lo que fueron resguardados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, informó la presidenta del organismo, Luz Adriana Villarreal Anaya.

La titular del DIF explicó que estos casos activan de inmediato los protocolos de protección, una vez que el hospital reporta la situación y no se presenta ningún familiar a reclamar a los recién nacidos.

«Tengo niños recién nacidos, a veces nos hablan del Hospital que hay un bebé que quedó ahí, no lo fueron a recoger la familia. No se presenta nadie… tenemos dos casos de eso. En el Canseco, llama el hospital y los resguardamos».

Villarreal Anaya señaló que cada caso es investigado y canalizado a las instancias correspondientes, con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez, incluso cuando se trata de menores originarios de otros municipios o estados.

«Muchos a veces no son residentes de nuestro municipio vienen de otros municipios. Siempre el interés, es el interés superior del niño y quedan resguardados… están con nosotros. Las denuncias que hay en Fiscalía nosotros las atendemos».

La presidenta del DIF dijo que en algunos casos, los menores han nacido en el propio hospital y posteriormente son abandonados, mientras que en otros llegan en condiciones de vulnerabilidad relacionadas con desnutrición o falta de cuidados básicos.

«Uno ahí nació y lo abandonaron y otros han llegado en malas condiciones de nutrición, o cuestiones de seguridad, higiene».

Expresó que los menores permanecen bajo resguardo del DIF Tampico mientras se agotan las investigaciones para localizar a familiares directos como abuelos o tíos y en caso de no ser localizados, se da seguimiento al proceso legal correspondiente a través del Sistema DIF Tamaulipas para una posible adopción.

Finalmente, informó que en la Casa Hogar del DIF se encuentran bajo protección seis niñas mayores de 13 años, así como 15 niñas y niños menores de esa edad, quienes reciben atención integral mientras se resuelve su situación jurídica.