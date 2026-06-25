Embiste con su auto a fans que celebraban triunfo de México

El conductor de un automóvil arrolló a una multitud que celebraba la victoria del equipo nacional en las calles, poco después de las 9 de la noche

Staff

Una persona sin vida y al menos 17 lesionadas fue el saldo de un atropellamiento masivo ocurrido la noche de este miércoles en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Los festejos de anoche por el triunfo de 3 goles a cero de la selección mexicana de futbol ante República Checa desataron una fiesta a nivel nacional, pero también actos de violencia.

El conductor de un automóvil arrolló a una multitud que celebraba la victoria del equipo nacional en las calles, poco después de las 9 de la noche.

Desesperado porque no lo dejaban transitar, el agresor aceleró su automóvil sobre el bulevar Lázaro Cárdenas para arrollar a más de 20 personas que se encontraban celebrando.

El automovilista, después de arrollar a la multitud, se estrelló contra un poste de alumbrado público, lo que le impidió escapar por la callle Ignacio.

El conductor fue sacado a la fuerza del auto y la multitud le propinó una golpiza, hasta casi lincharlo. Su coche fue dañado en la carrocería y el parabrisas. Algunos querían destrozar el vehículo.

En un video se observa al hombre tirado sobre el asfalto, con el rostro morado y ensangrentado, completamente inconsciente, mientras varias personas lo pateaban y lo insultaban por lo ocurrido.

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, reportó 17 personas lesionadas. Dijo que 10 pacientes (8 mujeres y 2 hombres) fueron llevados al IMSS, tres más al Hospital General; dos al Hospital San Luke’s; y una persona a AMC.

El funcionario afirmó que una persona más se encuentra en código de emergencia. No precisó si se trataba del chofer que fue golpeado o de alguna víctima.

La Procuraduría General de Justicia del Estado inició la investigación.