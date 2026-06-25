Entregan más de un millón de pesos en apoyo a escuelas de Tampico

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado a la educación básica y destacó que estas acciones contribuyen a mejorar las condiciones de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes del municipio.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Más de un millón de pesos en beneficio de estudiantes de 45 escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria de Tampico fueron entregados este jueves por autoridades estatales y municipales en un evento realizado en la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas del Río”, ubicada en la zona norte del municipio.

En representación del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; la directora estatal de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo (CREDE), Paola Mata Esparza, informó que los apoyos consisten en la entrega de 425 nuevos mesabancos destinados a 8 escuelas, así como 744 latas de pintura para 37 planteles educativos.

La funcionaria reconoció la coordinación entre los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de los espacios escolares y llamó a estudiantes y personal educativo a cuidar el mobiliario entregado, el cual incluye adecuaciones para personas zurdas.

«Nuestro amigo y su amigo, el Doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador del estado que siempre pregunta ¿Cómo van las escuelas?..3.08 que si obedecen, que si hacen la tarea. Está bien al pendiente, como está bien al pendiente dijo que Tampico necesitaba unos realitos de pintura, de mesabancos y otras cosas que la alcaldesa les da», expresó.

Por su parte, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado a la educación básica y destacó que estas acciones contribuyen a mejorar las condiciones de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes del municipio.

«Yo les quiero pedir a todos que le enviemos un fuerte aplauso hasta Victoria porque verdaderamente es lo que hacen los gobiernos que tienen una visión humana el poder llevar las necesidades que se deben de cubrir como es esta de mejorar la calidad de la educación de que cada niño y cada niña aquí en nuestro municipio de Tampico tenga mejores condiciones de aprendizaje», mencionó.

La presidenta municipal informó que en escuelas de la zona norte se realizan acciones de fumigación, chapoleo y limpieza, como parte de los trabajos previos al periodo vacacional de verano.

Asimismo, señaló que durante la actual administración se han atendido 153 primarias y secundarias con acciones de mejora que incluyen la instalación y reparación de equipos de aire acondicionado, rehabilitación de mesabancos y pintura de canchas deportivas.

En el plantel sede, la alcaldesa destacó que el gobierno municipal puede coadyuvar con acciones complementarias como mantenimiento de áreas deportivas y jornadas de reforestación.

Durante el evento, la estudiante Luz Victoria Pozos agradeció a nombre de la comunidad escolar los apoyos recibidos por parte de las autoridades estatales y municipales.

Al acto asistieron representantes del sector educativo, madres y padres de familia, así como comunidad estudiantil.