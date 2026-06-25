Fortalece Carmen Lilia Canturosas lazos con Nueva Ciudad Guerrero

La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, participó en la tradicional Cabalgata de San Juan realizada en Nueva Ciudad Guerrero

STAFF

EXPRESO-LA RAZON

La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, participó en la tradicional Cabalgata de San Juan realizada en el municipio vecino de Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas para refrendar su compromiso de fortalecer los vínculos de cooperación y amistad entre los municipios de la Frontera Grande.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas acompañó a la presidenta municipal Laura Peña Martínez para sumarse a una de las celebraciones más representativas de este municipio fronterizo.

Esta tradición, que se ha mantenido viva por más de 150 años, reúne cada año a cientos de cabalgantes y familias de los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Ciudad Mier, Miguel Alemán y Camargo, este año, también recibió vaqueros de Agualeguas y Parás, Nuevo León, consolidándose como un símbolo de identidad, unidad y orgullo para las comunidades del norte de Tamaulipas.

“Nueva Ciudad Guerrero es un municipio vecino de Nuevo Laredo con el que mantenemos una estrecha relación de amistad, colaboración y respeto. Preservar tradiciones tan importantes como esta Cabalgata de San Juan fortalece los lazos entre nuestras comunidades, une a las familias de la Frontera Grande y nos permite seguir promoviendo nuestras raíces y nuestra identidad tamaulipeca”, expresó Carmen Lilia Canturosas.

La alcaldesa neolaredense acompañó a autoridades municipales, más de 200 cabalgantes y ciudadanos en el recorrido que inició en el parque “Nuevo Amanecer”, para posteriormente dirigirse al centro de Nueva Ciudad Guerrero, donde los participantes recibieron la bendición del párroco y continuar por diversas calles del municipio.

La jornada concluyó en el Centro Cívico de Nueva Ciudad Guerrero, donde se realizó una convivencia familiar con una taquiza para los asistentes, además de la rifa de artículos de caballería y un programa musical que permitió a las familias disfrutar de un ambiente de celebración y convivencia.

Con su participación en esta emblemática festividad, Carmen Lilia Canturosas refrendó su compromiso de continuar impulsando el respeto a las tradiciones que dan identidad a la región y contribuyen a preservar el patrimonio cultural de las nuevas generaciones.