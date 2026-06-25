Harfuch informa captura de presunto líder criminal conocido como “Sierra 1”

La operación fue llevada a cabo en Morelia, Michoacán y estuvo encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

A través de sus redes sociales oficiales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México Omar Garcia Harfuch informó sobre la detención de Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia, quien además esta presuntamente relacionado con delitos como extorsiones, homicidio y secuestro.

La operación fue llevada a cabo en Morelia, Michoacán y estuvo encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con lo reportado por Garcia Harfuch, el “Sierra 1” había sido capaz de escaparse de la autoridad en dos ocasiones previas, contando así con una orden de aprehensión vigente en su contra, además de que estaría relacionado con el asesinato de un productor mezcalero en Morelia.

Detalló que durante el operativo realizado en un inmueble se aseguraron armas de alto poder, así como droga. Además también se llevo a cabo la detención de una mujer en el lugar.