Inicia COMAPA SUR obra de rehabilitación de drenaje en importante vialidad de Ciudad Madero

La rehabilitación de esta línea forma parte del programa permanente que COMAPA SUR desarrolla en su zona de atención para dar mantenimiento, y mejorar la red sanitaria

Por Mario Prieto

La Razón

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la infraestructura sanitaria y brindar un mejor servicio a la población, COMAPA SUR inició los trabajos de rehabilitación de una línea general de drenaje de 12 pulgadas de diámetro en la calle 10, entre las calles Quinta y Sexta, de la colonia Jardín 20 de Noviembre, en Ciudad Madero.

La obra contempla la reposición de aproximadamente 80 metros lineales de tubería, con el propósito de mejorar el funcionamiento de la red sanitaria y prevenir afectaciones derivadas del desgaste natural de la infraestructura, garantizando una mayor eficiencia en la conducción de las aguas residuales.

Estos trabajos se realizan de manera coordinada con el Ayuntamiento de Ciudad Madero, sumando esfuerzos para atender oportunamente las necesidades de la población y fortalecer los servicios básicos en beneficio de las familias del municipio.

La rehabilitación de esta línea forma parte del programa permanente que COMAPA SUR desarrolla en su zona de atención para dar mantenimiento, y mejorar la red sanitaria, contribuyendo con ello a la prevención de escurrimientos y al adecuado funcionamiento del sistema de drenaje.

Debido a que las labores se llevan a cabo sobre una vialidad de importante flujo vehicular, se hace un atento llamado a los automovilistas y residentes del sector a tomar las precauciones necesarias al transitar por el área de trabajo, respetando la señalización preventiva y las indicaciones del personal encargado de la obra, a fin de evitar contratiempos y garantizar la seguridad de todos.