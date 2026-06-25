Invitan a la Segunda Carrera Inclusiva “Juntos Llegamos Más Lejos” en Tampico

Los registros estarán disponibles en las oficinas del DIF Tampico, Fred Caballeros, 3 Arcos, avenida Universidad, Pinturas Brisar y a través del portal deportemania.com.mx.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Con el objetivo de fomentar la inclusión social y recaudar recursos en beneficio de personas en situación vulnerable, el Sistema DIF Tampico anunció la realización de la Segunda Carrera Inclusiva “Juntos Llegamos Más Lejos”, programada para el próximo 20 de septiembre, con salida a las 7:30 de la mañana frente al Monumento a la Familia, en la Laguna del Carpintero.

La presidenta del DIF Tampico, Luz Adriana Villarreal Anaya, informó que la competencia de 5 kilómetros tiene como finalidad promover el deporte como una herramienta para derribar barreras sociales y fortalecer el respeto entre la ciudadanía.

Señaló que la inclusión debe entenderse como un beneficio colectivo, ya que cuando se abre el espacio a todas las personas, la sociedad en su conjunto resulta fortalecida.

El evento contempla la participación de personas de todas las edades, distribuidas en categorías que van de los 12 a los 19 años, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 y 60 años y más.

Personas con discapacidad, podrán asistir acompañadas por un familiar o asistente, además de la inclusión de mascotas.

Las inscripciones tendrán un costo de 350 pesos que incluye playera conmemorativa, medalla, hidratación y apoyo vial.

Los registros estarán disponibles en las oficinas del DIF Tampico, Fred Caballeros, 3 Arcos, avenida Universidad, Pinturas Brisar y a través del portal deportemania.com.mx.

Villarreal Anaya informó que los recursos recaudados serán destinados a la entrega de aparatos funcionales, medicamentos y atención médica para personas que lo requieran.

Recordó que en la edición anterior participaron aproximadamente mil 200 corredores y adelantó que se entregarán medallas a los tres primeros lugares de cada categoría, además de rifas entre los asistentes.