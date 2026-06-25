Knproyect ac: 16 años de esperanza y rescate animal

KNPROYECT A.C. reafirmó su compromiso de continuar su labor con sensibilidad y constancia, al señalar que mientras exista un animal en situación de riesgo, seguirá vigente su misión de rescate, protección y concientización ambiental.

Por Raúl López García

Expreso

Con 16 años de labor ininterrumpida, la asociación civil Knproyect se ha consolidado como un referente ciudadano en el rescate animal, la educación ambiental y la protección de la fauna en Ciudad Victoria.

Fundada en 2010 por la activista Nora Hernández, la organización nació con la misión de transformar el abandono y el maltrato animal en segundas oportunidades de vida.

“KNPROYECT surge del amor por los animales y de la necesidad de cambiar su realidad”, ha expresado su fundadora al recordar el origen del proyecto.

A lo largo de su trayectoria, la asociación ha desarrollado acciones de rescate, rehabilitación y atención de perros, gatos y fauna silvestre en situación de vulnerabilidad, además de impulsar campañas de esterilización y adopción responsable como parte central de su trabajo comunitario.

El lema “Educa, Adopta, Esteriliza” ha guiado sus esfuerzos de concientización social, orientados a reducir el abandono animal y fortalecer una cultura de respeto hacia la vida.

En el marco del aniversario, Nora Hernández destacó el sentido humano de cada rescate. “Cada animal que logra recuperar la confianza en el ser humano representa una victoria que nos recuerda por qué seguimos aquí”, señaló.

La organización también reconoció el apoyo constante de voluntarios, donadores y ciudadanos que han contribuido con alimento, medicamentos, cobijas y tiempo. “Cada aporte ha sido fundamental para sostener esta causa”, ha reiterado el equipo.

Finalmente KNPROYECT A.C. reafirmó su compromiso de continuar su labor con sensibilidad y constancia, al señalar que mientras exista un animal en situación de riesgo, seguirá vigente su misión de rescate, protección y concientización ambiental.