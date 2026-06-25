La inflación también sale a la cancha

FINANZAS FAMILIARES/ANGÉLICA GONZÁLEZ

En México, es evidente que son pocas las cosas que logran reunir a millones de personas alrededor de una misma emoción como el fútbol. Cada cuatro años, la expectativa colectiva transforma conversaciones, modifica rutinas y redefine prioridades de gasto. En esta ocasión, la justa futbolera que comenzó el 11 de junio de 2026 es una muestra de ello.

Desde la perspectiva económica, eventos de esta magnitud representan mucho más que una celebración deportiva. John Maynard Keynes sostenía que el gasto de los hogares constituye uno de los principales componentes fundamentales de la demanda agregada, es decir, el gasto total impulsa la actividad económica.

Cuando millones de personas incrementan simultáneamente su consumo, se generan efectos positivos sobre la producción, el empleo y los ingresos. Sin embargo, este aumento temporal de la demanda también puede ejercer presión sobre los precios de determinados bienes y servicios.

En este contexto, surge una pregunta interesante desde la perspectiva de las finanzas familiares: ¿puede un evento de esta magnitud influir en la inflación y en el costo de vida de los hogares? La respuesta es sí, aunque no necesariamente en la forma en que suele imaginarse.

En diversos momentos se ha abordado el tema de la inflación asociada a crisis energéticas, conflictos geopolíticos o decisiones de política monetaria. Pero, el aumento de precios también puede originarse por incrementos temporales en la demanda de determinados bienes y servicios. Esto ocurre porque hay muchas personas que desean consumir lo mismo al mismo tiempo y la capacidad de respuesta de la oferta es limitada, por lo que los precios tienden a ajustarse al alza.

En términos económicos, se trata de un choque de demanda concentrado en ciertos sectores. Por ejemplo, la llegada de visitantes nacionales y extranjeros incrementará la utilización de hoteles, restaurantes, transporte, hospedajes temporales y espacios de entretenimiento. Además, se suma el gasto de los propios hogares mexicanos, quienes suelen destinar recursos adicionales a reuniones familiares, servicios de televisión, alimentos preparados y artículos relacionados con la celebración deportiva.

Cabe señalar que, esto no significa que el país vaya a experimentar una espiral inflacionaria generalizada por causa del torneo. No obstante, es importante precisar que estas presiones sobre los precios serían previsiblemente temporales y focalizadas, es decir, no se espera un incremento generalizado de la inflación a nivel nacional derivado del torneo, sino aumentos concretados en determinadas ciudades sede y en actividades estrechamente relacionadas con el turismo, entretenimiento y consumo recreativo. Y. una vez concluido el evento, es probable que gran parte de estas presiones disminuyan gradualmente.

Este posible incremento temporal de la demanda ocurre en un contexto donde algunos servicios ya muestran presiones inflacionarias. Los datos más recientes del Índice Nacional de Precios al Consumidor permiten identificar una tendencia interesante, es decir, la inflación anual se ubicó en 3.94% durante mayo de 2026; mientras que el componente subyacente —que refleja el comportamiento más persistente de los precios— alcanzó 4.19%. Es particularmente relevante que se observa un incremento anual de 6.99% en restaurantes y servicios de alojamiento, uno de los sectores que previsiblemente experimentará mayor dinamismo conforme se acerca el evento deportivo.

Ahora bien, este comportamiento no responde únicamente al campeonato también refleja aumentos acumulados en costos laborales, insumos y servicios. No obstante, la mayor afluencia de consumidores podría intensificar dichas presiones de manera temporal. Y, para las familias el desafío consiste en distinguir entre consumo planificado y gasto impulsivo.

Actualmente, la economía conductual ha documentado que los estados emocionales influyen significativamente en las decisiones financieras, por lo que la euforia colectiva puede reducir la percepción del costo real de las compras, favoreciendo decisiones que en otro contexto serían evaluadas con mayor cautela, como la compra de una pantalla adquirida a crédito o viajes improvisados que podrían afectar la estabilidad financiera del hogar.

Esto no implica renunciar a disfrutar del acontecimiento deportivo, pero es clave incorporarlo a la planeación financiera del hogar. Una de las principales recomendaciones es que se establezca un presupuesto específico para entretenimiento. También, es importante comparar precios y evitar financiamiento innecesario solo para participar de la celebración.

Asimismo, es conveniente reconocer que no todos los efectos económicos son negativos. Para muchos hogares, especialmente los vinculados al comercios, hospedaje, transporte o preparación de alimentos, la mayor actividad económica puede representar una fuente extraordinaria de ingresos.

Finalmente, la justa futbolera es, sin duda, una fiesta colectiva. Pero, también es un recordatorio de que la inflación no siempre surge de fenómenos lejanos o difíciles de comprender. A veces aparece en escenarios mucho más cercanos, cuando millones de personas deciden celebrar al mismo tiempo.

Recuerda que el triunfo financiero no consiste en abstenerse del entusiasmo, sino administrarlo con inteligencia. Porque disfrutar del deporte más popular del planeta no debería traducirse en una derrota para el bolsillo familiar.