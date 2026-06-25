Mediación gana terreno como alternativa para resolver conflictos sin juicio en Tamaulipas

La Unidad Móvil del Centro de Mediación permanece en Tampico hasta este viernes 26 de junio, para brindar atención directa a la ciudadanía interesada en resolver conflictos mediante acuerdos rápidos y gratuitos.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

El Centro de Mediación del Poder Judicial de Tamaulipas se consolida como una alternativa para resolver conflictos sin necesidad de llegar a juicio, al permitir acuerdos en cuestión de horas y con validez legal, informó Sabrina Morales, titular de Vinculación del organismo.

La funcionaria explicó que este mecanismo busca evitar procesos judiciales prolongados, costosos y desgastantes, especialmente en conflictos donde las partes aún tienen disposición al diálogo.

«El Centro de Mediación es una oportunidad de solucionar los conflictos, sin necesidad de irse a un juicio son muy desgastantes para las familias, costosos, largos y muchas veces la gente no sabe que existe mediación que da el Poder Judicial de forma totalmente gratuita».

Morales dijo que los acuerdos alcanzados mediante mediación se formalizan en convenios con carácter legal, por lo que su incumplimiento puede generar consecuencias jurídicas, lo que otorga certeza a las partes involucradas.

Además, expresó que la implementación de una Unidad Móvil de Mediación, diseñada para acercar este servicio a comunidades donde no existen sedes regionales, amplía el acceso a la justicia alternativa.

El Centro de Mediación cuenta con seis unidades regionales en el estado, ubicadas en Ciudad Victoria, El Mante, Nuevo Laredo y Matamoros, entre otras zonas.

Por instrucción de la presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López, se ha reforzado la promoción de la mediación como primer recurso para la solución de conflictos antes de iniciar un juicio formal.

«Hay casos que han solucionado en dos horas que juicios hubieran llevado años».

La titular de Vinculación en el estado indicó que la mayoría de los asuntos atendidos corresponden a temas familiares, principalmente pensiones alimenticias, custodia y convivencia con menores, aunque también se atienden conflictos civiles, mercantiles y vecinales.

«Lo que más se atiende son pensiones alimenticias, guarda custodia, convivencia con menores. Adeudos con pagaré, sin pagaré… Conflictos entre vecinos basura, estacionamiento».

Además dijo que situaciones familiares abarcan la mayoría de los casos de mediación.

«Temas familiares abarcan más de 80% de lo que entra en mediación… Creen casos penales, la mayoría temas familiares».

Finalmente, informó que la Unidad Móvil del Centro de Mediación permanece en Tampico hasta este viernes 26 de junio, para brindar atención directa a la ciudadanía interesada en resolver conflictos mediante acuerdos rápidos y gratuitos.