Por quejas ciudadanas, dan de baja a director operativo de Tránsito Victoria

El edil informó que sostuvo una reunión con representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, anunció este jueves la baja del director operativo de Tránsito y Vialidad, José Luis Arroyo Negrete, al argumentar una “pérdida de confianza” derivada de múltiples señalamientos ciudadanos por presuntos abusos cometidos durante operativos viales, principalmente los relacionados con el programa antialcohol.

En un mensaje dirigido a medios de comunicación, el presidente municipal informó que la separación del cargo ya fue notificada por escrito y explicó que, aunque existía la posibilidad de turnar el caso a la mesa de Honor y Justicia, se optó por una salida inmediata para atender con mayor rapidez las inconformidades de la población.

“En este momento estamos dando de baja al director operativo de Tránsito Arroyo. Ya se le mandó por escrito y queda dado de baja por pérdida de confianza”, expresó el edil, al señalar que la decisión se tomó luego de escuchar directamente las quejas de ciudadanos que denunciaron presuntas irregularidades y actos de abuso en los operativos.

Gattás Báez sostuvo que no está en contra de los dispositivos de revisión para prevenir accidentes y salvar vidas, pero sí de cualquier conducta que represente abuso de autoridad, prepotencia o violaciones a los derechos de la ciudadanía.

En ese sentido, subrayó que los victorenses merecen una corporación que no solo haga valer la ley, sino que también actúe con respeto y sensibilidad.

El alcalde reveló que personalmente ha recibido más de 15 quejas en contra del ahora exfuncionario, en las que ciudadanos le habrían relatado distintos abusos cometidos en el desempeño de sus funciones.

Aunque aclaró que todavía no existe una resolución formal sobre posibles responsabilidades administrativas o legales, dijo que el cúmulo de señalamientos fue suficiente para retirar a Arroyo Negrete de la Dirección Operativa.

Como parte de las acciones para revisar el actuar de Tránsito municipal, el edil informó que sostuvo una reunión con representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, con quienes acordó dar seguimiento a las denuncias presentadas por ciudadanos y vigilar que los operativos se desarrollen con apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

Adelantó que el próximo lunes se llevará a cabo una reunión específica para revisar expedientes, carpetas y quejas relacionadas con la autoridad vial, así como posibles denuncias contra otros funcionarios municipales y además, anunció que personal del Ayuntamiento y de Derechos Humanos supervisará de manera sorpresiva los operativos antialcohol, con el fin de verificar que no se cometan abusos ni se vulneren garantías de los conductores.

Gattás también puso sobre la mesa la necesidad de revisar el funcionamiento del alcoholímetro y el procedimiento con el que se aplica durante los retenes. Para ello, dijo, buscará reunirse con la Coepris, instancia que proporciona estos aparatos, a fin de conocer con claridad su operación, descartar manipulaciones y verificar si el uso que actualmente se le da en Victoria es el correcto.