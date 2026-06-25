Realizan jornada de servicios gratuitos por el Día Naranja en Tampico

Estas acciones no solo se realizan en la zona centro, sino también en colonias con mayor incidencia de violencia, con el propósito de acercar los servicios a quienes más lo necesitan y fortalecer las redes de apoyo.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Cada día 25 de mes se conmemora el Día Naranja, fecha dedicada a la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, por lo que este jueves el Instituto de la Mujer de Tampico llevó a cabo una jornada integral de atención y servicios gratuitos en la Plaza de Armas del municipio.

La directora del organismo, Libby Zacil Adame Estrada, informó que durante la actividad se acercaron diversos servicios a la población femenina, entre éstos: atención médica, con el objetivo de fortalecer la prevención y el acceso a la salud.

«Estamos ofreciendo una conferencia sobre prevención, los tipos de violencia para que las mujeres sepan identificar cuando son víctimas de violencia y sepan a qué instituciones pueden acudir en donde se les apoya de manera gratuita. La dirección de Atención a la Mujer contamos con área jurídica, se les da acompañamiento a Fiscalía a interponer denuncia y se les da asesoría psicología gratuita».

Durante la jornada también se brindó atención psicológica, conferencias informativas para identificar distintos tipos de violencia y orientación sobre los mecanismos de denuncia y acompañamiento institucional.

Asimismo, las asistentes tuvieron acceso a estudios de salud enfocados en la mujer, como pruebas de Papanicolaou, además de servicios de belleza y bienestar, como parte de una estrategia integral de atención.

Adame Estrada señaló que estas acciones no solo se realizan en la zona centro, sino también en colonias con mayor incidencia de violencia, con el propósito de acercar los servicios a quienes más lo necesitan y fortalecer las redes de apoyo.

Finalmente, reconoció la participación de la Barra Mexicana Abogados de Tamaulipas, cuyos integrantes ofrecieron asesoría jurídica gratuita para orientar y respaldar a mujeres que requieran apoyo legal.