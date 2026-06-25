Rescatan a dos personas en Playa Miramar

El personal paramédico realizó una valoración prehospitalaria de esta persona una vez que la llevaron a la orilla de la playa, sus condiciones físicas eran óptimas y no presentaba ninguna lesión de gravedad.

Por Óscar Figueroa

La Razón

Dos personas estuvieron a punto de ahogarse en la zona de escolleras de Playa Miramar.

En ambas emergencias se requirió la intervención de los salvavidas tras ser arrastrados mar adentro en hechos distintos.

Elementos de la Guardia Estatal coordinaron las acciones de rescate para ponerlas a salvo.

El primer caso involucró a una mujer de 52 años de edad con trayectoria en el nado de aguas profundas.

La deportista experimentó una falla imprevista en su equipo de flotación que le impidió ascender a la superficie.

Los rescatistas la reportaron como estable, por lo que permaneció bajo observación en el sitio sin requerir traslado hospitalario.

En otro hecho, los mismos elementos brindaron auxilio a un joven que no podía salir del mar.

El personal paramédico realizó una valoración prehospitalaria de esta persona una vez que la llevaron a la orilla de la playa, sus condiciones físicas eran óptimas y no presentaba ninguna lesión de gravedad.

Unas de las zonas más peligrosas de Playa Miramar es a un costado de las escolleras, sitio que está acordonado y en el que también hay una bandera negra.