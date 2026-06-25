Rescatistas mexicanos viajan a Venezuela para atender emergencia por sismos

El Gobierno de México envió rescatistas y personal de salud de la Defensa Nacional al país sudamericano para apoyar tras los terremotos.

El Gobierno de México envió hoy un equipo especializado de rescatistas y personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para brindar apoyo a Venezuela, tras los dos sismos de gran magnitud registrados ayer. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el despliegue durante su conferencia matutina, reiterando la solidaridad del país ante la tragedia, según información de EFE.

El contingente tiene como objetivo primordial colaborar en las labores de búsqueda y auxilio en las zonas más afectadas. Este primer equipo mexicano evaluará directamente en el terreno las necesidades más urgentes de la población venezolana para determinar si será necesario enviar refuerzos adicionales en las próximas horas, dependiendo de lo que informen las autoridades locales.

Impacto del desastre natural

La nación sudamericana enfrenta una grave emergencia tras sufrir un fenómeno sísmico calificado como un «doblete sísmico». Según los informes oficiales, el primer movimiento alcanzó una magnitud de 7.2 y fue seguido, apenas 39 segundos después, por un segundo sismo de 7.5. Este evento natural ha dejado un saldo preliminar de 164 personas fallecidas y 971 heridas.

La rapidez de los movimientos telúricos sorprendió a la población, provocando daños estructurales significativos en múltiples regiones. La labor del personal mexicano, altamente capacitado en situaciones de desastre, será fundamental para coordinar los esfuerzos técnicos que permitan acceder a zonas de difícil alcance y brindar la atención médica necesaria a los afectados por esta emergencia.