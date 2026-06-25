25 junio, 2026

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Rescatistas mexicanos viajan a Venezuela para atender emergencia por sismos

El Gobierno de México envió rescatistas y personal de salud de la Defensa Nacional al país sudamericano para apoyar tras los terremotos.
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El Gobierno de México envió hoy un equipo especializado de rescatistas y personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para brindar apoyo a Venezuela, tras los dos sismos de gran magnitud registrados ayer. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el despliegue durante su conferencia matutina, reiterando la solidaridad del país ante la tragedia, según información de EFE.

El contingente tiene como objetivo primordial colaborar en las labores de búsqueda y auxilio en las zonas más afectadas. Este primer equipo mexicano evaluará directamente en el terreno las necesidades más urgentes de la población venezolana para determinar si será necesario enviar refuerzos adicionales en las próximas horas, dependiendo de lo que informen las autoridades locales.

Impacto del desastre natural

La nación sudamericana enfrenta una grave emergencia tras sufrir un fenómeno sísmico calificado como un «doblete sísmico». Según los informes oficiales, el primer movimiento alcanzó una magnitud de 7.2 y fue seguido, apenas 39 segundos después, por un segundo sismo de 7.5. Este evento natural ha dejado un saldo preliminar de 164 personas fallecidas y 971 heridas.

La rapidez de los movimientos telúricos sorprendió a la población, provocando daños estructurales significativos en múltiples regiones. La labor del personal mexicano, altamente capacitado en situaciones de desastre, será fundamental para coordinar los esfuerzos técnicos que permitan acceder a zonas de difícil alcance y brindar la atención médica necesaria a los afectados por esta emergencia.

Coordinación diplomática y consular

Desde el inicio de la crisis, la Cancillería mexicana ha mantenido un monitoreo constante sobre la situación de los ciudadanos nacionales en territorio venezolano. Hasta el momento, no se han reportado mexicanos afectados, manteniendo la embajada en Caracas una guardia permanente para ofrecer asistencia consular ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante la crisis.

El gobierno mexicano mantiene una comunicación fluida con sus contrapartes venezolanas para garantizar que el contingente de la Secretaría de la Defensa Nacional pueda integrarse de manera efectiva a los protocolos de rescate locales. La prioridad es la eficiencia logística en la entrega de suministros y el soporte vital para las familias que han sufrido las consecuencias del desastre.

Compromiso con la ayuda internacional

La participación de especialistas mexicanos en labores de rescate en el extranjero es una práctica constante en la política exterior del país. Ante desastres de esta magnitud, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la ayuda se extenderá a los pueblos que atraviesan momentos críticos, garantizando que el personal de la Defensa cuente con todos los recursos necesarios para desarrollar sus labores humanitarias. La misión mexicana permanecerá en la región el tiempo que sea necesario para apoyar las tareas de estabilización.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS

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