Sube a 164 el número de muertos por terremotos en Venezuela

Delcy Rodríguez confirmó la llegada al país de equipos de rescate, entre ellos grupos especializados y certificados por el sistema de las Naciones Unidas

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó la mañana de este jueves que la cifra de víctimas mortales asciende a 164 y los heridos se ubican en 971, tras los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles. Aseguró que se han contabilizado al menos 30 réplicas en las últimas horas.

«Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es de 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)» , afirmó en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión.

Delcy Rodríguez confirmó la llegada al país de equipos de rescate, entre ellos grupos especializados y certificados por el sistema de las Naciones Unidas que, aseguró, «se encuentran ya en camino».

Rodríguez anunció además la creación de un fondo de 200 millones de dólares destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas.

«Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, y avanzar en la edificación de viviendas para quienes perdieron sus casas», precisó.

También dio instrucciones para la creación de un fondo para la «atención inmediata de las víctimas de este desastre natural que -lamentó- ha enlutado a decenas de familias».

Finalmente, hizo un llamado a la población a unirse en una oración ecuménica a las 7:00 de la tarde de este jueves hora local, para pedir por el rescate de las personas que continúan atrapadas bajo las estructuras colapsadas.

Exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y a resguardarse en espacios seguros para facilitar las labores de los cuerpos de salvamento.

Venezuela fue sacudida este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7.2 y 7.5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.