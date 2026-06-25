Va la UAT por más de 40 mil alumnos en licenciatura

El rector explicó que la intención es ampliar la oferta educativa en distintos rubros, con carreras acordes a las nuevas necesidades del mercado laboral y a la demanda de los estudiantes tamaulipecos

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas proyecta un nuevo crecimiento en su matrícula para el próximo ciclo escolar, con la meta de superar los 40 mil estudiantes de licenciatura, informó el rector Dámaso Anaya Alvarado, al destacar que la máxima casa de estudios del estado mantiene una tendencia al alza en el número de alumnos inscritos.

El rector señaló que en los últimos dos años la universidad ha registrado un crecimiento del 5.5 por ciento en su matrícula, por lo que confió en que para el siguiente periodo escolar se pueda rebasar la cifra de 40 mil estudiantes únicamente en nivel licenciatura.

“Esperamos seguir creciendo; en dos años hemos crecido 5.5 por ciento. Ahí vamos y esperamos superar los números de más de 40 mil estudiantes de licenciatura”, expresó.

Anaya Alvarado detalló que actualmente la institución suma más de 42 mil alumnos en todos sus niveles educativos, al incluir preparatoria, licenciatura y posgrado, por lo que la apuesta ahora es fortalecer particularmente el nivel superior con una mayor captación de jóvenes.

Como parte de esa estrategia de expansión académica, adelantó que la UAT impulsa 14 nuevas licenciaturas, varias de ellas vinculadas a las nuevas tecnologías, además de programas en áreas de humanidades, derecho, medicina, ingeniería biomédica, deporte, así como nuevas opciones de posgrado y especialidades.

El rector explicó que la intención es ampliar la oferta educativa en distintos rubros, con carreras acordes a las nuevas necesidades del mercado laboral y a la demanda de los estudiantes tamaulipecos.

En otro tema, al ser consultado sobre el proyecto de la Facultad de Medicina en Ciudad Victoria, indicó que la propuesta se mantiene vigente y que la universidad continuará insistiendo para concretarla, con la expectativa de contar con el respaldo del gobernador del estado.

“Sí queremos, sigue siendo un proyecto. Vamos a seguir insistiendo; ojalá pudiéramos lograrlo, tal vez con el apoyo del gobernador”, finalizó.